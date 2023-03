Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag (10.03.) bis Sonntag (12.03.) wurde

in der Lilienthalstraße in Heppenheim ein grauer VW Touran durch ein anderes

Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Da der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ werden Hinweise dazu an

die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252-7060, erbeten.

Groß-Rohrheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer Groß-Rohrheim (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (10.03.) nun mit einem Strafverfahren rechnen. Gegen 22.00 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Gernsheim das Fahrzeug des Mannes im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße. Bei der Überprüfung des Wagenlenkers fiel den Polizeikräften deutlicher Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum drang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Heppenheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich Unbekannte am

Samstag (11.03.) zwischen 12 und 15 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße zu verschaffen. Nachdem die

Unbekannten zunächst in das Mehrfamilienhaus gelangten, versuchten sie

anschließend gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Da die Kriminellen

scheiterten, machten sie sich unbemerkt davon. Nach ersten Schätzungen

entstanden Schäden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Lampertheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Zwischen Freitag (10.03.), 20 Uhr, und Samstag (11.03.), 17

Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Ringstraße

einzubrechen. Unter der Einwirkung von Gewalt versuchten sich die Kriminellen

Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, scheiterten jedoch und flüchteten

anschließend. Die entstandenen Schäden werden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu

melden.

Bürstadt: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Am Freitagabend (10.03.) zwischen 18:30 und 20:30 Uhr brachen

Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ein. Aktuellen

Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang

zum Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Räume. Mit einer Beute im Wert von

rund 600 Euro machten sie sich anschließend unbemerkt davon. Unter der Beute

befand sich unter anderem eine Schreckschusswaffe. Die entstandenen Schäden

belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Am selben Abend zwischen 19:55 und 23:20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang

zu einem Einfamilienhaus in der Reichenberger Straße. Nach aktuellem

Kenntnisstand drangen die Kriminellen gewaltsam in das Wohnhaus ein,

durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck und Armbanduhren. Die Täter

flüchteten und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen?

Wer konnte den Tathergang beobachten und kann Hinweise zu den mutmaßlichen

Tätern liefern? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu

erreichen.

Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Auseinandersetzung nach Fußballspiel / Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Nach einem Fußballspiel der B-Jugend am Freitagabend

(10.3.) in der Würzburger Straße, ist ein 15-jähriger Spieler von einem noch

unbekannten Täter leicht verletzt worden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 21 Uhr, als nach dem

Abpfiff des Spiels und aus noch nicht bekannten Gründen mehrere Zuschauer und

Spieler in Streit gerieten. Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte der Täter den

Jugendlichen unvermittelt mit einem Regenschirm geschlagen und danach die Flucht

ergriffen. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann wurde auf einer Körpergröße von etwa

1,60 bis 1,70 Meter geschätzt. Er war mit einer dunklen Steppjacke bekleidet und

trug eine gefleckte Wollmütze. Sein Gesicht war teilweise mit einem Schal

bedeckt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und für alle

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Südhessen: Gurtkontrollen in Südhessen / Jeder Fünfte nicht angeschnallt

Südhessen (ots) – Bei Verkehrskontrollen in ganz Südhessen hatten Polizeikräfte

zwischen dem 6. und 12. März ein besonderes Augenmerk auf die Gurtpflicht bei

Fahrzeuginsassen. Das traurige Ergebnis: Jeder Fünfte war nicht angeschnallt!

Insgesamt 1.307 Fahrzeuge wurden im Rahmen der Aktionswoche „ROADPOL Operation

SEATBELT“ in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, im

Odenwaldkreis und der Stadt Darmstadt durch Polizeistreifen gestoppt. Ohne

ordnungsgemäß angelegten Sicherheitsgurt waren 267 erwachsene Fahrzeuginsassen

unterwegs, was ein Verwarngeld von 30 Euro nach sich zog. Leider waren auch 21

Kinder, die in den Fahrzeugen transportiert wurden, nicht oder nicht richtig

angeschnallt. Auch hier war ein Bußgeld fällig.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Der Sicherheitsgurt ist noch vor

dem Airbag der wichtigste Lebensretter bei einem Zusammenstoß. Das Nichtanlegen

wird mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 30 Euro geahndet. Wichtiger als

die Vermeidung des Bußgeldes ist jedoch, dass die Fahrzeuginsassen sicher und

vor allem körperlich unbeschadet ans Ziel kommen.

Darmstadt-Eberstadt: Brückengeländer beschädigt und in Bach geworfen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen haben noch unbekannte Vandalen

das Geländer einer Fußgängerbrücke in der Oberstraße aus den Halterungen

gerissen und es in einen Bach geworfen. Am Sonntagmorgen (12.3.) war der Schaden

entdeckt worden. Daraufhin musste die Brücke für den Fußgängerverkehr gesperrt

werden und ist aktuell nicht mehr benutzbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf

mindestens 2500 Euro. Die Tatzeit ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung

eingeleitet. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und unter der

Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Darmstadt: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende haben sich noch unbekannte Täter

gleich zweimal an einem Zigarettenautomaten im Kollwitzweg zu schaffen gemacht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am späten Samstagabend (11.3.)gegen 21.30 Uhr hatten Flexgeräusche die

Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen. Dabei stellte sich heraus, dass die

Urheber der Geräusche zwei noch unbekannte Täter waren, die mit einem

Trennschleifer gewaltsam versuchten, den Automaten zu öffnen. Ihr kriminelles

Vorhaben blieb glücklicherweise erfolglos und das Duo trat die Flucht an. Beide

wurden auf ein Alter von etwa 20 bis 30 Jahre und eine Körpergröße von circa

1,80 Meter bis 1,90 Meter geschätzt. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter

führte einen schwarzen Rucksack mit sich und trug zudem eine graue Basecap.

Am darauffolgenden Sonntag (12.3.) gegen 18.45 Uhr erfolgte ein weiterer

Aufbruchsversuch. In diesem Fall hatten sich nach bisherigen Erkenntnissen vier

Täter an dem Gerät zu schaffen gemacht. Ihr Plan wurde gestört und beim

Erblicken eines in der Nähe fahrenden Streifenwagens ergriffen sie sofort die

Flucht. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der an dem Zigarettenautomaten verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Laptop und Bargeld aus Imbiss gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf einen Laptop und Bargeld hatten es Kriminelle in der Zeit

zwischen Freitagabend (10.3.)und Samstagnachmittag (11.3.) abgesehen. Nach

bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu

dem Verkaufsraum eines Imbisses in der Mornewegstraße, schnappten sich die Beute

und traten damit die Flucht an. Hinweise zu den noch Unbekannten liegen derzeit

nicht vor. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall des besonders schweren

Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise

entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Angelausrüstung entwendet und Feuerlöscher entleert

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (8.3.) und Freitag (10.3.) haben

sich Kriminelle in einer Tiefgarage „Im Hirtengrund“ an einem weißen Transporter

zu schaffen gemacht. Am Freitagabend waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei

alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die

Unbekannten Zugang zu dem Fahrzeug und ließen daraus eine hochwertige

Angelausrüstung mitgehen. Doch dem nicht genug. Bevor sie mit der Beute die

Flucht antraten, entleerten sie in dem Auto zudem einen Feuerlöscher. Der

verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens

8000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die

in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich

bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Mehrere Verletzte durch Reizgas in Schulgebäude / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Nachdem eine bislang unbekannte Person am Montagmorgen

(13.3.) gegen 10.30 Uhr Reizgas in einem Treppenhaus einer Schule in der

Ringstraße sprühte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Durch das Reizgas wurden

nach bisherigen Erkenntnissen acht Personen leicht verletzt. Vier von ihnen

mussten sich aufgrund der Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben. Die

weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Wenn Sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Roßdorf-Gundernhausen: Fahrzeugtür aufgeschnitten und Werkzeuge entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Roßdorf (ots) – Kriminelle schnitten zwischen Sonntagmittag (12.3.) und

Montagmorgen (13.3.) mit einem Werkzeug ein Loch in die Tür eines Autos in der

Eichendorffstraße und öffneten es anschließend. In dem Transporter fanden die

Diebe verschiedene Werkzeuge und flüchteten damit unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu

den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Pfungstadt: Randalierer auf Friedhof rufen Polizei auf den Plan / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Zwischen Samstagmittag (11.3.) und Sonntagvormittag (12.3.)

verwüsteten bislang unbekannte Kriminelle mehrere Grabstätten auf dem Friedhof

in der Bahnhofstraße. Hierbei rissen die Täter unter anderem Bepflanzungen

heraus und warfen Pflanzenkübel um.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 42 in Pfungstadt

unter der Rufnummer 06157 / 9509 – 0.

Dieburg/Bundesstraße 45: Gestohlener Mercedes ausgebrannt aufgefunden / Nachtrag zu „Einbrecher mit Luxusfahrzeug und technischen Geräten geflüchtet“

Dieburg/Bundesstraße 45 (ots) – Verkehrsteilnehmer alarmierten die Feuerwehr und

Polizei, nachdem sie am Sonntagmorgen (12.3.) gegen 9 Uhr ein brennendes Auto

auf einem Parkplatz der Bundesstraße 45 zwischen Eppertshausen und Nieder-Roden

bemerkten. Das ausgebrannte Auto wurde zuvor von Kriminellen nach einem Einbruch

entwendet (wir haben berichtet). Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und Fahrern des

Autos geben können. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt die Hinweise unter

der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Reinheim: Aufmerksame Anwohnerin verhindert Einbruch / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Nachdem zwei Kriminelle am Sonntagabend (12.3.) versuchten in

ein Einfamilienhaus im Westring einzubrechen, ermittelt nun die Kriminalpolizei

und sucht Zeugen. Gegen 19.10 Uhr bemerkte eine Passantin zwei verdächtige

Personen an einer Terrassentür und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die Täter

sofort vom Tatort. Die alarmierten Polizisten konnten an der Terrassentür

anschließend Hebelmarken feststellen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

verliefen ergebnislos. Die Täter waren dunkel gekleidet und hatten einen

Rucksack dabei.

Wenn auch Sie etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben,

bitte wir Sie sich unter Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt zu melden.

Ober-Ramstadt: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge / Zeugenaufruf der Polizei

Ober-Ramstadt (ots) – Gleich auf fünf Fahrzeuge hatten es Kriminelle in der

Nacht zum Sonntag (12.3.) in der Nieder-Ramstädter Straße und der

Leuschnerstraße abgesehen. Dabei zerstörten die Täter teilweise Autoscheiben und

traten Außenspiegel ab. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelte es sich nach

derzeitigen Erkenntnissen um drei Autos, ein Wohnmobil sowie einen Transporter.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter

der Rufnummer 06071 / 9656-0.

Seeheim-Jugenheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus / Wer hat etwas bemerkt?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Einbrecher gelangten zwischen Mittwochabend (8.3.) und

Samstagnachmittag (11.3.) in ein Einfamilienhaus im Fliederweg. Dabei zerstörten

die Täter eine Fensterscheibe und gelangten dadurch in das Gebäude. Anschließend

durchsuchten die Kriminellen die Wohnräume und flüchteten daraufhin unerkannt.

Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Hinweise zu den Tätern werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Otzberg/Nieder-Klingen: Kriminelle entwenden E-Bike und Zubehör aus Schuppen / Polizei sucht Zeugen

Otzberg (ots) – Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Samstag (11.3.) ein

E-Bike aus dem Schuppen eines Einfamilienhauses in der Straße „Auf dem Rain“.

Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in den Schuppen und flüchteten

anschließend mit dem E-Bike der Marke Conway sowie einem Radcomputer der Marke

Intuvia.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Archäologe findet neun Stabbrandbomben

Am Sonntag (12.03.) gegen 09 Uhr löst ein Archäologe einen Polizeieinsatz aus, als dieser einen Fund von neun Stabbrandbomben auf einem Feld in der Lise-Meitner-Straße meldet. Der Bereich wurde umgehend durch Polizeikräfte großräumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt, nahm die Stabbrandbomben mit und kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung.

In diesem Zusammenhang noch ein Appell der Polizei: Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht zur Polizei! Lassen Sie die Gegenstände an Ort und Stelle! Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzten können!

Rüsselsheim/Raunheim: Zahlreiche Anrufe „falscher Polizeibeamter“ – Warnung der Polizei

Am Montag (13.03.) wurden zahlreiche, vornehmlich ältere Personen in Rüsselsheim und Raunheim von falschen Polizeibeamten angerufen. Den Ermittlern der Polizei liegen zahlreiche Aussagen von Angerufenen vor, die schilderten, dass sie am Vormittag von angeblichen Polizeibeamten angerufen worden seien. In den Telefonaten versuchte in mehreren Fällen ein angeblicher Polizist von der Polizei Rüsselsheim die Leute auszufragen. Meistens ging es bei den Nachfragen um Wertsachen und Geld, die man in der Wohnung habe aber auch um Rückfragen zu angeblichen Anzeigen.

Die Betrüger wandten bei den Anrufen das sogenannte „Call ID Spoofing“ an, mit dem man auf dem Telefondisplay des Angerufenen jede beliebige Nummer anzeigen lassen kann. Die Täter ließen eine Nummer anzeigen, die identisch mit dem Anschluss der Polizei in Rüsselsheim ist. Sie missbrauchten hierfür die Telefonnummer 06142/6960.

Büttelborn-Worfelden: Holzunterstand brennt/5000 Euro Schaden

Ein Holzunterstand im Innenhof eines Grundstücks in der Borngasse geriet am Sonntagabend (12.03.), gegen 21.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Mehrere dort untergestellte Mülltonnen, ein Fahrrad und Gartenmöbel wurden hierbei zerstört. Zudem wurden Fenster einer angrenzenden Garage sowie die Hausfassade durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Odenwaldkreis

Höchst: In Schlangenlinien unterwegs und vor Polizei geflüchtet

Einen 55 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Höchst in der Nacht zum Montag (13.03.), gegen 0.20 Uhr, in der Taunusstraße. Zuvor fiel der Mann anderen Verkehrsteilnehmer auf, weil er auf der Bundesstraße 45 in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll und hierbei auch auf die Gegenspur geriet. Als ihn die Ordnungshüter anschließend kontrollieren wollten, gab der Fahrer zunächst Gas, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung durch ein Wohngebiet von der Polizei gestoppt werden.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,35 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.