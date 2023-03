Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Am Sonntagmorgen 12.03.2023 kam es zu einem Übergriff auf einen Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes. Der 37-Jährige wollte den Parkverstoß eines Transporters in der Fritz-Kohl-Straße sanktionieren, womit der Fahrer des im Ausland zugelassenen Fahrzeugs nicht einverstanden war. Zunächst äusserte der Mann seinen Missmut hierüber. Danach ließ der Fahrer den Motor des Transporters mehrfach aufheulen.

Schließlich fuhr er auf den auf der Fahrbahn stehenden Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamts zu, bis er ihn tatsächlich leicht touchierte. Als der Fahrer erneut Gas gab, sprang der Mitarbeiter zur Seite, um nicht nochmals angefahren zu werden.

Hiernach hielt der Transporter nochmal kurz neben dem 37-Jährigen an. Der Fahrer schlug dem Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamts durch das geöffnete Fenster mit der Faust ins Gesicht und fuhr davon.

Alarmierte Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 konnten den Transporter nebst Fahrer nicht mehr antreffen, die weiteren Ermittlungen wurden bereits eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.