Landau: Die Polizei-News

Polizeiliche Kriminalstatistik 2022

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau hat am heutigen Tag die „Polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeidirektion Landau 2022“ veröffentlicht.

Zu finden unter dem Link https://s.rlp.de/lTA auf der Internetpräsenz der Polizeidirektion Landau.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – 14 Fahrzeugführer die ihr Handy benutzten, 10 nicht angegurtete Fahrzeuginsassen sowie 13 Mängel an Fahrzeugen, waren die Bilanz der Verkehrskontrollen von Polizisten in Landau am Donnerstag.

Die sanktionierten Verstöße können noch schlimmere Konsequenzen als Verwarnungen, Bußgelder und Punkte haben. Auto führende Handynutzer fahren im Blindflug über die Straßen und der Sicherheitsgurt kann schon bei Unfällen ab 30km/h Leben retten. Es gibt kaum leichtere Wege, Leben zu retten.