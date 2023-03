Mit Pfefferspray angegriffen

St. Martin (ots) – Am Sonntag 12.03.2023, 10.30 Uhr, kam es auf einem Wirtschaftsweg am Ortseingang von St.Martin zu einem Vorfall, bei dem ein 53-jähriger Autofahrer von einem bislang unbekannten Ehepaar mit 4 Hunden mit einem Pfefferspray angegriffen wurde. Ursächlich dürfte ein Disput wegen der Nutzung des Feldwegs mit dem Pkw gewesen sein.

Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung zog der Unbekannte ein Pfefferspray aus der Tasche und setzte es gegen den 53-Jährigen ein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugen, die Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Scheunenbrand

Hayna (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Freitagmittag 11.03.2023, in einer Scheune in Herxheim/Hayna ein Feuer aus. Die Scheune wurde durch den Brand völlig zerstört. Das Feuer griff auch kurzzeitig auf das angebaute Wohnhaus über, konnte durch die Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass lediglich ein Teil des Daches beschädigt wurde.

Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Gesamtschaden im 6-stelligen Bereich entstanden sein. Ein 60-jähriger männlicher Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich.

Die Brandursache, zu deren Klärung ein Brandsachverständiger hinzugezogen wurde, und die genaue Schadenshöhe sind nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.