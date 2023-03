Bundespolizei sucht Zeugen

Mainz (ots) – Am Nachmittag des 09.03.2023 wurde eine 19-Jährige gegen 16:20 Uhr von einer 36-jährigen Frau aus bisher ungeklärten Gründen am Bahnsteig 5 des HBF Mainz in Richtung der Gleiskörper gestoßen. Durch eine reflexartige Bewegung konnte die Geschädigte einen Sturz in den Gleisbereich verhindern.

Im Anschluss folgte eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, in der die Geschädigte zudem mehrfach von der Beschuldigten bedroht und beleidigt wurde. Als kurze Zeit später die RB 29392 der Vlexx GmbH auf dem Bahnsteig einfuhr stiegen beiden Personen in den Zug.

Merklich aufgelöst suchte die Geschädigte Hilfe bei der diensthabenden Zugbegleiterin, welche auf einen mitreisenden Beamten der Bundespolizei aufmerksam machte. Auf dem Weg zu dem Beamten begegneten sich die beiden Frauen wieder und erneut wurde die 19-jährige seitens der Beschuldigten bedroht.

Nachdem die Geschädigte dem Beamten den Sachverhalt schilderte und dieser die Personalien der Beschuldigten aufnehmen wollte, meldete sich ein weiterer Geschädigter, der angab, von der 36-Jährigen angespuckt worden zu sein.

Der anwesende Bundespolizist informierte die Kollegen des Bundespolizeireviers in Bad Kreuznach und stellte die Personalien aller Beteiligten fest. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zur Beschuldigten machen können, sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per

E-Mail bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Diebstahl mit Waffen im ICE 921 von Koblenz nach Mainz

Mainz (ots) – Am 12. März 2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 06:20 Uhr von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber in Kenntnis gesetzt, dass im ICE 951 von Koblenz nach Mainz eine männliche Person Reisende mit einem Messer bedroht.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz begab sich unverzüglich zu Bahnsteig 4, an dem der Zug kurze Zeit später einfuhr. Hier konnte der 26-jährige Beschuldigte angetroffen werden, der in seinen Händen ein Paar Schuhe trug.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte aufgeklärt werden, dass der Beschuldigte sowohl die Schuhe, die er in den Händen hatte, als auch die Schuhe, die er an seinen Füßen trug von zwei schlafenden Reisenden entwendete. Weiterhin wurde durch Zeugen berichtet, dass der Beschuldigte Reisende im Zug mit einem Messer bedrohte und diese aufforderte nicht die Polizei zu rufen, da sie ihn bei seinem Beutezug erwischten. Außerdem durchwühlte der Beschuldigte die Tasche einer schlafenden Reisenden, auf der Suche nach wertvollen Gegenständen.

Durch die Bundespolizei konnte im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme das besagte Klappmesser mit einer Klingenlänge von ca. 5 cm in der Geldbörse des Beschuldigten aufgefunden werden.

Das Diebesgut konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden und das Klappmesser wurde als Beweismittel sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Nötigung sowie Diebstahl mit Waffen eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz: Täter nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Bad Kreuznach (ots) – am Morgen des 09.03.2023 kam es in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, bei dem ein 26-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Der 32-jährige Beschuldigte, konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden.

Am vergangenen Freitag 10.03.2023 wurde der 32-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Mainz vorgeführt. Durch die Ermittlungsrichterin wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann angeordnet. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Unfall durch herabfallenden Baum

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Freitagabend wurden Mutter und Tochter bei einem Unfall durch einen herabfallenden Baum verletzt. Die 42-jährige Frau war mit ihrer 12-jährigen Tochter auf der K18 unterwegs, als plötzlich, bedingt durch den starken Wind, ein Baum auf die Windschutzscheibe des Ford Puma fiel.

Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt und die Windschutzscheibe zersplittert. Der Baum wurde durch die Mainzer Berufsfeuerwehr entfernt, Mutter und Tochter wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste im Nachhinein abgeschleppt werden.

Seniorin wird Opfer eines Wechseltricks

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Sonntagmittag wurde eine 88-Jährige an der Bushaltestelle am Flachsmarkt das Opfer eines klassischen Wechseltricks. Während sie dort auf ihren Bus wartete, wurde sie von einem Mann gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln.

Als die Seniorin daraufhin ihr Portemonnaie zückte, griff der Täter im vorgetäuschten Bestreben ihr helfen zu wollen, selbstständig in die Geldbörse um sich das Geld zu wechseln und stieg dann in einen anfahrenden Bus ein. Erst am Abend stellte die Seniorin beim genaueren Blick in ihr Portemonnaie fest, dass keine Scheine mehr im Scheingeldfach waren. Insgesamt wurden ihr 170 Euro entwendet.

Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben:

circa 185 cm groß, dunkel gekleidet, circa 40-50 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, akzentfreie Stimme, glattes nach hinten gekämmtes dunkles Haar, höfliches Auftreten.

Kreis Mainz-Bingen

Klein-Winternheim – Alkoholisiert gegen die Ampel gefahren

Klein-Winternheim (ots) – Am frühen Sonntagabend gegen 18:00 Uhr entdeckten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Lerchenberg im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Kreisstraße 51 zwischen Mainz-Lerchenberg und Klein-Winternheim ein quer auf der Fahrbahn stehendes Auto mit Totalschaden im Frontbereich.

Unter dem Auto begraben und auf der Fahrbahn verteilt befanden sich zudem die Überreste einer Ampel. Wie diese dorthin gelangten, konnte die Streife aufgrund fehlender Zeugen und mangelnder Angaben des angetroffenen Fahrzeugführers zunächst nicht erkennen.

Alkoholgeruch, unsicherer Gang und das Ergebnis von einem freiwilligen Atemalkoholtest von 3,09 Promille legen jedoch nahe, dass der Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und dabei die an der Unfallstelle befindliche Ampel mitgerissen hat. Personen kamen bei diesem Unfall nicht zu Schaden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots) – 12.03., St.-Johanner Straße, 15:39 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein vorausfahrender PKW auf. Sie hielten das Fahrzeug zur Kontrolle an. Der sichtlich nervöse Fahrer konnte lediglich den Fahrzeugschein aushändigen. Eine Führerscheinabfrage ergab, dass er im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bei der anschließenden Überprüfung zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen eines einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsums, was ein Drogentest bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeug-Schlüssel präventiv sichergestellt. Schließlich nahm man ihn zur Blutprobenentnahme mit auf die Dienststelle.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zornheim (ots) – Im Verlauf des späten Sonntagnachmittags verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Zornheim. Nachdem die Einbrecher die Terrassentür des freistehenden Anwesens aufgebrochen hatten, wurden sie höchstwahrscheinlich gestört und verließen den Tatort ohne Beute.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Kleingartenanlage

Waldalgesheim, (ots) – 11.03., 17 Uhr -12.03., 16 Uhr, Kleingartenanlage – Ein Mitteiler meldete den Einbruch in mehrere Grundstücke einer Kleingartenanlage. Vor Ort trafen die Beamte zahlreiche Gartengrundstücksbesitzer an. 4 mal hatten Unbekannte das Vorhängeschloss der Zäune aufgebrochen.

Diverse Gegenstände, die entwendet wurden, fanden die Besitzer in einem nahe gelegenen Weg wieder auf. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.