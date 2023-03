Bei Schneeglätte im Straßengraben gelandet (Foto)

Höringen/Otterberg (ots) – Am Sonntagmorgen 12.03.2023 wurde eine 33-jährige Autofahrerin aus Kaiserslautern auf der Landesstraße 387 bei einem Alleinunfall durch Schneeglätte leicht verletzt. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor die Frau gegen 06 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Höringen und Otterberg die Kontrolle.

Sie kam auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links ab und rutschte in den Straßengraben. Die Fahrerin lehnte eine Verständigung des Rettungsdienstes trotz leichter Verletzungen ab.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weiterhin wurden ein Leitpfosten und eine Richtungstafel beschädigt. |pirok

Wer vermisst sein Fahrrad?

Otterberg (ots) – Ein „herrenloses“ Fahrrad ist am Samstagmorgen in der Weiherstraße gefunden worden. Ein Schrebergarten-Besitzer entdeckte das Herrenrad in einem kleinen Bachlauf, der an sein Gartengrundstück angrenzt.

Wie das Fahrrad dort hingekommen ist oder wie lange es schon in dem Bachlauf lag, ist aktuell nicht bekannt. Eine Abfrage der Fahrzeugidentifikationsnummer ergab auch keine Hinweise auf den Besitzer oder mögliche Diebstahlsmeldungen.

Die Polizei fragt deshalb: Wo wird das Mountainbike der Marke „Wheeler“ mit dem blauen Rahmen vermisst? Oder wer weiß, wer das Fahrrad zuletzt benutzt hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2150. |cri

Vor oder nach Unfall Alkohol getrunken?

Mehlingen (ots) – Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Landkreis. Die 42-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag in Mehlingen ein geparktes Auto gerammt und beschädigt zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz nach 16 Uhr in der Niedermehlinger Straße beobachtet, wie ein Ford Fiesta gegen einen stehenden Toyota Yaris stieß. Obwohl dabei hörbar etwas zu Bruch ging, fuhr die verantwortliche Fahrerin einfach weiter. Der Zeuge merkte sich Fahrzeugtyp und Farbe und konnte der Polizei den entscheidenden Hinweis geben.

Die ausgerückte Streife fand das Verursacherfahrzeug wenig später in einer anderen Straße und konnte auch die Halterin in einem der Wohnhäuser ausfindig machen. Die 42-Jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Sie war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Weil die Frau angab, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, wurden ihr mit zeitlichem Abstand zwei Blutproben entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |cri

Kaiserslautern

Wer hat wen geschlagen – und warum?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist die Polizei am Sonntagabend in den Hilgardring gerufen worden. Zeugen hatten gegen halb Neun telefonisch mitgeteilt, dass sich mehrere Jugendliche vor einem Wohnblock prügeln würden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten 3 Minderjährige an, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Ein 14-Jähriger hatte Verletzungen im Gesicht sowie am Hinterkopf. Das Trio berichtete, dass 2 junge Männer die Verletzungen verursacht hätten. Als die mutmaßlichen Täter wenig später vor Ort auftauchten, gaben sie an, sich lediglich gewehrt zu haben, da der 14-Jährige als erster zuschlug. Über die Hintergründe des Streits wurden keine Angaben gemacht.

Die genauen Abläufe konnten wegen der widersprüchlichen Angaben vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Müll neben die Fahrbahn gekippt

Kaiserslautern (ots) – Eine illegale Müllablagerung ist am Sonntag im Wartenberger Weg entdeckt worden. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass neben der Fahrbahn eine größere Menge Erdaushub sowie Hausmüll und Bauschutt abgeladen wurden.

Ersten Überprüfungen zufolge dürfte der gesamte „Müllberg“ mit einem Kipplaster angeliefert worden sein. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Sonntagmorgen 07.30 Uhr, einen Lkw beobachtet, der in der Straße rangierte oder stand? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter Tel: 0631 369-2150. |cri

30-Jähriger hat es eilig und kassiert Anzeige

Kaiserslautern (ots) – Dass er es eilig hatte, könnte einen Mann aus dem Stadtgebiet teuer zu stehen kommen. Der 29-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in der Fischerstraße mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz erwischt. Eine Streife hatte den Elektroroller gestoppt, weil er noch die blauen, nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen trug.

Darauf angesprochen, gab der Fahrer zu, dass er den Scooter erst vor ein paar Tagen einem Bekannten abgekauft und der ihn schon auf den abgelaufenen Versicherungsschutz aufmerksam gemacht habe. Weil er es aber an diesem Tag gerade eilig hatte, entschloss sich der 30-Jährige, den Roller zu nutzen. Dafür erhält er nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. |cri

Auto unverschlossen – Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) – Dass er sein Auto unverschlossen abgestellt hat, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Kurz vor halb 12 stellte der 50-Jährige fest, dass sein Renault Megane in der Donnersbergstraße durchwühlt wurde. Unbekannte Täter waren in den Wagen eingedrungen und hatten aus dem Handschuhfach die Geldbörse samt Inhalt gestohlen.

Neben Bargeld erbeuteten die Diebe unter anderem diverse Mitgliedskarten. Die Tatzeit liegt zwischen 22.15 und 23.20 Uhr. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Tel: 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben in der Nacht zu Montag in der Fackelstraße zugeschlagen. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen 07.05 Uhr, stahlen die Unbekannten ein E-Bike, das in Höhe des Hauses Nummer 26 an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein hellblaues E-Bike der Marke „Rockrider“ im Wert von etwa 1.000 Euro. Es wurde samt Schloss gestohlen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Fackelstraße aufgefallen sind, die sich an einem Fahrrad zu schaffen gemacht haben, oder denen das hellblaue E-Bike seit Montagmorgen irgendwo „ins Auge gestochen“ ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der PI 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Alkoholisiert am frühen Morgen

Kaiserslautern (ots) – Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer, den Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Brandenburger Straße kontrolliert haben. Als die Streife den Jeep kurz vor 7 Uhr stoppte, schlug den Beamten die Alkoholfahne des Fahrers entgegen.

Ein Atemtest bescheinigte dem 22-Jährigen einen Pegel von 1,29 Promille. Der Mann musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen, wo ihm schließlich auch eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste der 22-Jährige abgeben; die Fahrzeugschlüssel wurden an den nüchternen Beifahrer ausgehändigt. |cri

Außenspiegel beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet worden. Hier wurde ein grauer Ford Focus, der in Höhe des Hauses Nummer 21 stand, von einem Unbekannten gerammt und beschädigt.

Der Nutzer des Ford entdeckte den Schaden am frühen Sonntagabend: Vermutlich im vorbei fahren hatte ein anderes Fahrzeug den Außenspiegel auf der Fahrerseite des Ford touchiert. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntag, 18.10 Uhr. Zeugen, die den Unfall gesehen oder gehört haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri