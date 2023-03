Frontalzusammenstoß in der Schneckennudel

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Sonntag gegen 18:30 befuhr ein ortsfremder 68-jähriger Seat Alhambra-Fahrer, vermutlich aufgrund einer Fehlinterpretation des Navigationsgerätes, die Gegenfahrbahn der „Schneckennudel“ Hafenbahn-/ Boveristraße, in Fahrtrichtung Oskar-von-Miller-Straße und stieß kurz darauf mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Citroen C1- Fahrer, frontal, zusammen.

Aufgrund des Aufpralls der Fahrzeuge lösten bei dem Citroen-Fahrer gleich die Airbags aus. Der 43-jährige Fahrer sowie dessen 13-jähriger mitfahrender Neffe wurden scheinbar nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung/Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug des Unfallgeschädigten erlitt einen Totalschaden und musste auch vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher selbst blieb scheinbar unverletzt und dessen Fahrzeug fahrbereit.

Die für die Verkehrsunfallaufnahme erforderlich gewordenen Fahrbahnsperrungen wurden allesamt gegen 20:03 Uhr wieder aufgehoben.

Unfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen – Unfallverursacher flüchtet

Mannheim (ots) – In der Hafenstraße im Stadtteil Jungbusch kam es Samstagnacht gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Mercedes fuhr aus bislang unbekannter Ursache zunächst in einen Mini-Cooper der durch die Wucht des Aufpralls 5 Fahrzeuge aufeinander schob.

Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer entfernten sich im Anschluss fußläufig unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, was durch Zeugen beobachtet werden konnte.

Beschreibung: Beide ca. 180 cm, einer mit beiger Jacke und einer mit schwarzer Jacke. Mindestens einer der Beiden hatte eine blutende Platzwunde.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine weiteren Personen verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.000 EUR. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Spurensicherung am unfallverursachenden Fahrzeug übernommen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

An Straßenbahnhaltestelle beleidigt

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 13:30 Uhr wird eine bisher unbekannte Frau durch einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Alter Meßplatz“ zunächst angesprochen und nach einer Zigarette befragt. Es entsteht eine kurzzeitige Kommunikation an deren Ende der Mann versucht der Dame unter ihr knielanges Pulloverkleid zu schauen und ihr an das Gesäß zu fassen. Dies kann durch die Frau verhindert werden.

Der Mann entfernt sich im Anschluss fußläufig über die Kurpfalzbrücke in Richtung Innenstadt. Die Frau steigt unbekannter Weise in die Straßenbahn i.R. Sandhofen.

Die alarmierte Polizei konnte den amtsbekannten Mann im Rahmen der Fahndung feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen u.a. wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend gegen 20Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Garagentor in ein Einfamilienhaus im Lina-Kehl-Weg in Mannheim-Käfertal verschafft. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und brachen einen Tresor aus der Wand. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. eugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Porsche 911 vor dem Wohnanwesen entwendet

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen zwischen 23 und 11 Uhr wurde in Walldorf in der „Alte Friedhofsstraße“ ein, vor dem Wohnanwesen geparkter, Porsche 911 Carrera 4 entwendet. Wie der Porsche durch die bislang noch unbekannte Täterschaft entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg, da sich beide Fahrzeugschlüssel noch beim Fahrzeughalter befanden.

Es entstand ein Diebstahlsschaden von ca. 100.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Wohnwagen entwendet

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft entwendete am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr einen Wohnwagen in der Heddesheimer Landstraße im Stadtteil Feudenheim. Das Gelände war umzäunt und mit einem Schloss verschlossen. Weiterhin war der Wohnanhänger mit zwei Parkkrallen gesichert.

Das Polizeirevier Mannheim Käfertal hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/71849-0 zu melden.

Buntmetalldiebstahl im Mühlauhafen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Mehrere hundert Kilogramm Kuper und Messing im Gesamtwert von ca. 3000 Euro wurden zwischen Donnerstag 16 Uhr und Sonntagabend 20Uhr aus einem Container in der Binnenhafenstraße entwendet. Der Container war mit einem Vorhängeschloss gesichert und stand auf einem umzäunten Firmengelände. Der Täter oder die Täterin ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.