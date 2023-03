Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Steinewerfer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.03.2023 gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass 2-3 Kinder im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim Steine auf die Fahrbahn werfen würden. An einem vorbeifahrenden Renault Kangoo wurde dadurch ein Lackschaden verursacht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Kinder nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung der ca. 12-jährigen Kinder liegt nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Und dann war da noch…

Freinsheim (ots) – Und dann war da noch die Mitteilung, dass ein toter Hund, in ein Tuch eingewickelt, neben dem Fahrradweg zwischen Freinsheim und Weisenheim a.S. liegen würde. Glücklicherweise stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass es sich nur um eine Winterjacke mit pelzigem Innenfutter handelte. Die Polizei weißt hier ausdrücklich darauf hin, dass sich die Bürger jederzeit mit verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei wenden können, auch wenn sich der Sachverhalt bei einer späteren Überprüfung anders darstellt.

Lambrecht: Alkoholisiert zum Einkauf

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 22.03.23 um 11:25 Uhr wurde ein 51-Jähriger aus der VG Lambrecht, welcher mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in 67466 Lambrecht befuhr, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Einkauf. Bei dem Radfahrer konnte schon zu Beginn der Kontrolle starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte letztlich einen Wert von 2,80 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Dessen Fahrrad wurde zuvor angeschlossen und der Schlüssel des Fahrradschlosses sichergestellt. Den Radler erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):