Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim – Unfallflucht, Zeuge mit rotem PKW gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 11.03.23, kam es gegen 11:00 Uhr auf dem frei zugänglichen Parkplatz neben der Kreisverwaltung in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter schwarzer PKW beschädigte auf dem Parkplatz einen geparkten PKW und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Eine genauere Beschreibung des flüchtigen PKWs und das Kennzeichen liegen bislang nicht vor. Hinter dem flüchtigen PKW soll ein roter PKW gefolgt sein, der ebenfalls vom Parkplatz fuhr. Die Polizei Bad Dürkheim bittet den Fahrer des roten PKWs sich bei der Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Lindenberg: Versuchter Einbruch

Lindenberg (ots) – Im Zeitraum vom 08.03.2023 bis zum 11.03.2023 versuchten Unbekannte die Terrassentüren eines Anwesens in der Hauptstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Durch die Tat entstand an den Türen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Hettenleidelheim: Schmorbrand in der Mikrowelle – verletzte Personen durch Rauchentwicklung

Hettenleidelheim (ots) – Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Schmidt-Straße in Hettenleidelheim zu einem Schmorbrand in einer Mikrowelle. Ursache war das in Vergessenheit geratene Mittagessen, welches aufgrund der Grillfunktion nach einiger Zeit zu Schmoren anfing. In der Nachbarschaft wohnende Familienangehörige wurden zufällig auf den Rauchmelder aufmerksam und konnten die 69-jährige Bewohnerin aus der verrauchten Wohnung befreien. Die verkohlten Essensreste konnten durch die Feuerwehr zeitnah ins Freie verbracht werden. Die Bewohnerin sowie die Familienangehörigen erlitten jeweils eine leichte Rauchgasintoxikation.

Kleinkarlbach: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kleinkarlbach (ots) – Am 11.03.2023 gegen 08:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kleinkarlbach gemeldet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in den Vorgarten des Wohnanwesens im Einmündungsbereich der Hauptstraße / In der Lehmenkaut in Kleinkarlbach und beschädigte dadurch die Vorgartenmauer. Der Schaden dürfte sich auf circa 3000 Euro belaufen.

Von einer Zeugin konnte mitgeteilt werden, dass sie gegen 04:30 Uhr einen lauten Knall gehört hätte.

Nach Einschätzung der Beamten steht zu vermuten, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen kleineren LKW handeln könnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfallflucht

Hettenleidelheim (ots) – Am 11.03.2023 gegen 14:05 Uhr konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie der vorausfahrende PKW in der Obergasse in Hettenleidelheim mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines geparkten PKW stieß und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Da der Unfallzeuge das Kennzeichen ablesen konnte, wurde die Halteranschrift durch eine Streife umgehend aufgesucht. Dort konnte der besagte PKW mit korrespondierenden Schäden am rechten Außenspiegel festgestellt werden. Es konnte der 62-jährige Fahrzeughalter aus Hettenleidelheim als Fahrzeugführer ermittelt werden.

Durch die Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mit 1,49 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Wattenheim: Mit 1,27 Promille einen PKW geführt

Wattenheim (ots) – Am 12.03.2023 gegen 00:20 Uhr wurde eine 47-jährige Frau aus dem Saarland in der Carlsberger Straße in Wattenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrzeugführerin war alleinige Insassin des Fahrzeugs. Von den Polizeibeamten konnte unmittelbar Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht.

Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):