Langensteinbach – Verdacht der Brandstiftung / Polizei sucht Zeugen

Karlsbad-Langensteinbach (ots) – Am Sonntag, kurz nach 04.30 Uhr, meldeten

Anwohner einen Brand im Bereich der Frankenstraße in Langensteinbach. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte das Feuer

von einem Spermüllhaufen aus bereits auf ein direkt angrenzende Wohnanwesen

übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbständig aus dem Haus retten und

vier Personen zogen sich hierbei Verletzungen in Form von Rauchgasintoxikationen

zu. Durch das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude wurden die Fassade und der

Dachstuhl des Anwesens in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden ließ

sich bislang nicht genau beziffern. Der Kriminaldauerdienst des PP Karlsruhe hat

die Ermittlungen aufgenommen und es wird nach derzeitigem Sachstand von einer

vorsätzlichen Inbrandsetzung des Sperrmülls mit anschließendem Übergreifen auf

das Wohngebäude ausgegangen. Zeugen werden ersucht sich unter der Rufnummer

0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Tatverdächtiger einer Geiselnahme in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 20-jährige Tatverdächtige,

der am Freitagabend in einer Karlsruher Apotheke festgenommen worden war, am

heutigen Samstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Geiselnahme erließ. Der Beschuldigte

soll drei Personen unter Vorhalt einer geladenen Schreckschusswaffe aus dem

Verkaufsraum in einen Nebenraum der Apotheke beordert und dort festgehalten

haben. Weitere acht Personen befanden sich im hinteren Bereich der Apotheke.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon

aus, dass der Verdächtige alleine gehandelt hat. Bei seiner Festnahme stellte

die Polizei eine Schreckschusspistole sicher.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe eine zehnköpfige

Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Eggenstein-Leopoldshafen: Verkehrsunfall mit 5 tödlich verletzten Personen, 2 Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Bei einer Kollision zwischen zwei Pkws

verstarben in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 5 Personen, zwei

Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer war kurz

vor 1 Uhr auf dem Ostring in Richtung Ortsausgang Eggenstein unterwegs, als er

aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Hierbei drehte sich sein Fahrzeug

und stieß mit der Fahrerseite gegen ein entgegenkommendes Großraumtaxi. Durch

die starke Kollision wurden alle 4 Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 25 und 29

im Pkw getötet. Ein 28 Jahre alter Fahrzeuggast im Taxi erlitt ebenfalls

tödliche Verletzungen. Der 56-jährige Taxifahrer und ein 26 Jahre alter weiterer

Fahrgast wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden

Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von geschätzten 110.000 Euro. Die

Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums

Karlsruhe aufgenommen.

Karlsruhe – Polizei beendet Geisellage in Karlsruher Apotheke ohne Verletzte

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Seit den Nachmittagsstunden waren in der Karlsruher Innenstadt zahlreiche

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Bewältigung einer Geiselnahme

im Einsatz. Kurz nach 21:00 Uhr konnte die Lage von einer Spezialeinheit ohne

Verletzte beendet werden. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Ab 16:23 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe zu einer laufenden Geiselnahme in

einer Apotheke in der Ettlinger Straße in Karlsruhe ein. Bereits um 16:25 Uhr

trafen die ersten Einsatzkräfte der Polizei am Tatort ein. Im weiteren Verlauf

des Einsatzes erfolgten mehrere Kontaktaufnahmen und Verhandlungsversuche mit

dem Tatverdächtigen. Um 21:10 Uhr drang eine Spezialeinheit in die Apotheke ein

und nahm den mutmaßlichen Geiselnehmer fest. Nach vorläufigen Erkenntnissen

wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen keine Personen verletzt.

Die Polizei durchsuchte nach dem Zugriff das gesamte Gebäude, in dem sich die

Apotheke befindet, nach möglichen weiteren Tatverdächtigen und auch Geiseln.

Nach Abschluss dieser Maßnahmen gehen Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen

ihrer Ermittlungen nun unter anderem der Frage nach, inwieweit es sich bei einer

der insgesamt 11 Geiseln womöglich auch um eine Mittäterin des Festgenommen

handeln könnte.

Der 20-jährige, deutsche Beschuldigte ist polizeibekannt und gelangte in der

Vergangenheit unter anderem wegen Delikten der Gewalt-, Eigentums- und

Allgemeinkriminalität zu Strafanzeigen.

Die Hintergründe der Tat und insbesondere auch die Motivlage des Festgenommenen

sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Karlsruhe – 69-jähriger Autofahrer in Kontrollstelle auf Polizeibeamten zugefahren – nach Verfolgung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 69-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ist am

Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden, nachdem er offenbar gezielt mit

seinem Auto auf einen Polizeibeamten zugefahren war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten Zeugen der Polizei einen mutmaßlich

betrunkenen Autofahrer. Gegen 22.30 Uhr näherte sich dann ein Mercedes Benz

einer polizeilichen Kontrollstelle in der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe.

Allem Anschein nach handelte es sich hierbei um das kurz zuvor gemeldete

Fahrzeug. Ein 27-jähriger Polizeibeamter wollte das Auto anhalten und trat auf

die Straße. Trotz deutlicher Haltezeichen beschleunigte das Fahrzeug und fuhr in

Richtung des Beamten. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite gerade

noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Polizisten verfolgten den Flüchtigen

daraufhin und stoppten das Fahrzeug im Bereich der Insterburger Straße. Dort

nahmen sie den 69-jährigen Mann vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert

von etwa 1,6 Promille.

Der Polizeibeamte blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der 69-jährige

Autofahrer muss sich nun wegen des Verdachts schwerwiegender Verkehrsstraftaten

verantworten. Sein Führerschein sowie das Auto wurden beschlagnahmt.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der

vorgeworfenen Tat – dauern an.

Karlsruhe – Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B10 gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, zwischen 22:40 und 22:50

Uhr, eine Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 10, zwischen Karlsruhe

und Berghausen. Eine 50-jährige Frau fuhr nach aktuellem Sachstand

Schlangenlinien und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Im Grötzinger

Tunnel kam die Autofahrerin offenbar von der Fahrbahn ab, überfuhr die

durchgezogene Linie und streifte den Bordstein auf der Gegenfahrbahn. Ein

entgegenkommender Taxifahrer musste eine starke Bremsung bis zum Stillstand

einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Die 50-jährige Autofahrerin konnte

im Nachgang ausfindig gemacht werden. Bei einem im Anschluss durchgeführten

Alkoholtest hatte sie über 1,5 Promille intus.

Zeugen oder Geschädigte – insbesondere der bislang noch unbekannte Taxifahrer –

werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 – eine Person tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der BAB 5

zwischen Bruchsal und Karlsruhe kam ein Verkehrsteilnehmer ums Leben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Karlsruhe stand gegen

08.30 Uhr ein Pkw mit einer Reifenpanne auf dem Standstreifen. Der 77-jährige

Fahrer eines Opel wechselte offenbar den vorderen linken Reifen. Ein 49-jähriger

Fahrer eines Sattelzugs erkannte die Situation wohl zu spät, kollidierte mit dem

Auto und erfasste den Mann. Hierbei erlitt der 77- Jährige schwere Verletzungen,

an denen er noch am Unfallort verstarb. Eine 52-jährige Beifahrerin stand zu

diesem Zeitpunkt hinter der Leitplanke und blieb körperlich unverletzt. Am

Unfallort ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des

mutmaßlichen Unfallverursachers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. In Fahrtrichtung Süd sind der linke

und rechte Fahrstreifen gesperrt.