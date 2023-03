Rhein-Neckar-Kreis, Wiesloch: Zwei Personen aus Psychiatrie ausgebrochen

Rhein-Neckar-Kreis, Wiesloch (ots) – In der Nacht vom 10. auf den 11. März,

zwischen 22:00 und 00:00 Uhr, gelang zwei Personen die Flucht aus einer

geschlossenen Rehabilitationsstation der Maßregelvollzugsklinik des

Psychiatrischen Zentrums Nordbaden. Die Personen brachen ein Fenster im ersten

Obergeschoss auf, flüchteten aus diesem und verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Personen waren mit Beschluss Karlsruher Gerichte untergebracht.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Person: 42 Jahre, 171 cm, 61

kg, schwarze Haare mit Halbglatze, braune Augen, gräulicher 3-Tage-Bart,

schwarzer oder grauer Jogginganzug. 2. Person: 23 Jahre, 184 cm, 97 kg, lockige

kurze braune Haare, westasiatisches Erscheinungsbild, Narbe Schläfe rechts und

Wange links, abstehende Ohren, bekleidet mit kurzer grauer Hose, weißem

Unterhemd, weißem Pullover.

Nach ärztlicher Einschätzung geht von den Personen keine Fremdgefährdung aus.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können,

werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, 0721/666-5555, in

Verbindung zu setzen.

Weinheim: 11 Verletzte Personen durch defekte Lüftungsanlage GRN-Klinik-Weinheim

Weinheim (ots) – Am 11.03.2023 gegen 07.50 Uhr kam es in der

GRK-Klinik-Weinheim, aufgrund eines technischen Defektes einer Lüftungsanlage,

zur Bildung des chemischen Stoffs Ozon. Dieser breitete sich in der Folge in

Räumlichkeiten der Küche der GRN-Klinik-Weinheim aus. Durch das Ozon erlitten 11

Mitarbeiter der Klinik Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie Übelkeit

und Kopfschmerzen. Zwei Personen mussten vorsorglich stationär aufgenommen

werden. Neun verletzte Personen konnten nach ambulanter Behandlung entlassen

werden. Eine Lebensgefahr für die verletzten Personen bestand nicht, eine Gefahr

für Patienten bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zur Ursache des

technischen Defektes werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt. Ein

Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Rhein-Neckar-Kreis, Dielheim, K 4170: Zeugenaufruf aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs durch gefährlichen Überholvorgang

Rhein-Neckar-Kreis,Dielheim (ots) – Am 10.03.2023 gegen 14.30 Uhr befuhr ein

Pkw-Führer mit seinem silberfarbenen Audi A 6 die Straße K 4170 von Rauenberg in

Richtung Dielheim. Hier kam ihm auf seiner Fahrspur ein blauer Kleinwagen

entgegen, welcher offensichtlich bei einem Überholvorgang mehrere Fahrzeuge

überholte. Der Fahrer des Audi musste eine starke Bremsung sowie ein

Ausweichmanöver einleiten um einen Frontalzusammenstoß mit dem blauen Kleinwagen

zu verhindern. Der blaue Kleinwagen setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Audi

Fahrer wendete seinen Pkw, fuhr dem blauen Kleinwagen hinterher und verständigte

die Polizei. Letztendlich konnte der Fahrer des blauen Kleinwagen kontrolliert

werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Ereignis machen

können, insbesondere die „überholten Fahrzeugführer“ des blauen Kleinwagens,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer

06222/57090 in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Über 1.500 Euro an Whats-App-Betrüger überwiesen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Glauben ihrer Tochter finanziell

auszuhelfen, überwies eine 67-Jährige am Donnerstagabend einen vierstelligen

Betrag an bislang unbekannte Betrüger/-innen. Die Frau erhielt zunächst eine

WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich der oder die

Unbekannte als Angehöriger ausgab, der sich unter einer neuen Nummer melden

würde. Im anschließenden Chatverlauf über WhatsApp wurde die 67-Jährige um eine

Überweisung wegen einer drängenden Rechnung gebeten. Im Glauben ihrer Tochter zu

helfen, überwies die Frau noch am Abend über 1.500 Euro. Kurze Zeit später flog

der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche

über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/