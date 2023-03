Heidelberg – Polizeibeamter stoppt Geisterfahrer – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Der beherzte Einsatz eines nicht im Dienst befindlichen

Polizeibeamten verhinderte möglicherweise Schlimmeres, als ein 86-Jähriger am

Samstag gegen 17.17 Uhr mit seinem Mercedes-Benz an der Anschlussstelle

HD-Wieblingen auf die A 656 in Richtung Mannheim auffuhr, dort sein Fahrzeug

wendete und etwa 150 m entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Hierbei mussten

entgegenkommende Pkw-Fahrer teilweise stark abbremsen und ausweichen, um einen

Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Der Beamte, der mit seinem Privat-PKW

auf der selben Straße unterwegs war, konnte dem Mann signalisieren, auf den

Standstreifen zu fahren und dort stehen zu bleiben, bis eine Streife der

Autobahnpolizei vor Ort eintraf. Der Mann musste im weiteren Verlauf seinen

Führerschein abgeben. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter 0621

470930 mit der Autobahnpolizei Mannheim in Verbindung zu setzen.