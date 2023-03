Frankfurt – Höchst: Fahrraddieb – Flucht, Sturz, Festnahme.

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. März 2023) hat

die Polizei in der Bolongarostraße einen Fahrraddieb festgenommen. Gegen 23.55

Uhr fiel eine Polizeistreife einen Radfahrer auf, der in entgegen der

Fahrtrichtung unterwegs war.

Ein Fahrrad wurde dabei vom 43-jährigen Tatverdächtigen am ausgestreckten

mitgeführt. Als eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden sollte, versuchte

sich der Fahrradfahrer mit beiden Fahrrädern der Kontrolle zu entziehen und

flüchtete. Seine Flucht endete jäh, als er beim Fluchtversuch stürzte. Die

Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin widerstandslos fest. Im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 43-Jährigen ein Bolzenschneider

aufgefunden. Außerdem konnten die Beamten das von ihm mitgeführte Fahrrad einem

Diebstahl zuordnen. Für das von ihm benutzte Fahrrad konnte er keinen

Eigentumsnachweis erbringen, weshalb auch dieses sichergestellt wurde.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls

des Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Beute weggeweht

Frankfurt (ots) – (lo) Heute Nacht (12. März 2023) kam es vor einer Spielothek

in der Moselstraße zu einem Raubüberfall. Ein 25-jähriger Mann konnte von der

Polizei festgenommen werden.

Gegen 03.00 Uhr verließ ein 34-Jähriger mit mehreren Geldscheinen in der Hand

ein Spielcasino in der Moselstraße. Dort sprach ihn der 25-jährige mutmaßliche

Täter an und fragte nach einem Feuerzeug. Der Geschädigte übergab ihm sein

Feuerzeug. Als Dank erhielt er jedoch einen Faustschlag gegen die linke

Kopfseite und mehrere Geldscheine wurden ihm aus der Hand entrissen.

Nachdem die Polizei verständigt worden waren, konnte der Täter in Höhe der

Niddastraße 51 hinter einem Fahrzeug kniend festgestellt werden. In der Hand

hielt der Mann noch immer die zuvor geraubten Banknoten. Als die Polizei ihn

aufforderten aufzustehen, legte er seine Beute auf den Boden. Dort erfasste eine

starke Windböe die Geldscheine und entriss sie dem 34-Jährigen aus seinem

„Besitz“ und verteilte sie auf der Straße.

Um den Anschein zu erwecken, dass er mit dem zuvor begangenen Raub nichts zu tun

haben, versuchte er noch, das erbeutete Feuerzeug des Geschädigten verschwinden

zu lassen. Sowohl das Feuerzeug als auch die weggewehten Geldscheine konnten von

den Einsatzkräften sichergestellt werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte bei dem Räuber

noch etwa 1,3 Gramm Marihuana sicher.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes und dem Besitz von Marihuana

verantworten.

Frankfurt – Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag

(10. März 2023) in der Hügelstraße wurden 3 Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Ein Unfallbeteiligter blieb unverletzt.

Gegen 16.05 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Audi A4 die Hügelstraße in

Richtung Eschersheimer Landstraße. Der 49-jährige Fahrer eines Mitsubishi Space

Star befuhr zur gleichen Zeit die Dehnhardtstraße in Richtung Hügelstraße. Aus

bislang ungeklärter Ursache kollidierte er beim Abbiegen in die Hügelstraße mit

dem Audi, wodurch dieser in den Gegenverkehr geriet, den Skoda eines 38-Jährigen

touchierte und frontal mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammenstieß. Bis auf den

Mitsubishi-Fahrer erlitten alle Unfallbeteiligten leichte Verletzungen und

wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Für die

Unfallaufnahme und die damit verbundenen Maßnahmen war die Hügelstraße zwischen

der Eschersheimer Landstraße und Grafenstraße bis 18.55 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Bankbesuch endet in Messerangriff

Frankfurt (ots) – (lo) Ein 34-jähriger Mann geriet am Freitagabend (10. März

2023) auf der Düsseldorfer Straße mit einem 27-jährigen Mann in eine verbale

Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung führte dazu, dass der 27-Jährige

den 34-Jährigen mit einem mitgeführten Haushaltsmesser und Schere tätlich

angriff und verletzte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der 34-jährige Mann gegen 20.05 Uhr in

einer Bankfiliale auf der Düsseldorfer Straße auf. Nachdem er die Bank verlassen

hatte, stieß er mit dem 27-jährigen Tatverdächtigen zusammen. Es kam zunächst zu

gegenseitigen verbalen Attacken. Nach der verbalen Entgleisung zog der

27-Jährige ein Messer und eine Schere und versuchte, den 34-Jährigen

anzugreifen.

Dies führte zu einer Verfolgungsjagd zu Fuß zwischen den beiden Männern. Im

Hauptbahnhof attackierte der Angreifer den Flüchtenden mehrfach im Oberkörper-

und Halsbereich. Anschließend erreichten beide den Tiefbahnhof und verlagerten

ihre Auseinandersetzung in eine S-Bahn. Dort befanden sich Sicherheitskräfte des

RMV. Diese kamen dem Geschädigten zu Hilfe und konnten den Angreifer durch den

Einsatz von Reizstoff bis zum Eintreffen der Polizei vorübergehend

handlungsunfähig machen.

Der Geschädigte erlitt einen Durchstich der linken Hand und weitere

Schnittverletzungen im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung durch die

Einsatzkräfte wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und nach

ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen.

Der Täter wies Verletzungen im Bereich des Unterarms auf und wurde ebenfalls in

eine naheliegende Klinik gebracht.

Bei der Hilfeleistung wurde ein Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

verantworten.

Frankfurt – Kalbach: Fahrradfahrer verstirbt nach Sturz

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (10. März 2023) ereignete sich auf der

Straße „An der Bergstraße / Habichtsweg“ ein tödlicher Unfall. Ein Mann starb.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Straße „An

der Bergstraße“ in östlicher Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte

der Mann in Höhe „Habichtsweg“ den geparkten Pkw einer in ihrem Fahrzeug

sitzenden 35-jährigen Frau, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und

erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Die alarmierten Einsatzkräfte begannen sofort mit der Erstversorgung und

Reanimation des Radfahrers, die vom Notarzt fortgesetzt wurde. Er erlag jedoch

noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Frau erlitt einen Schock und

wurde ambulant behandelt.

Die Ermittlungen zu Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.