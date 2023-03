Landkreis Waldeck- Frankenberg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B252

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:00 Uhr auf der B252 zwischen den Ortschaften Twistetal- Berndorf und Twistetal- Twiste zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat ein Fußgänger die Fahrbahn der Bundesstraße. Dabei wurde die Person von einem herannahenden PKW, welcher die B252 in Richtung Twiste befuhr, trotz Gefahrenbremsung erfasst. Der Fußgänger wurde dabei auf eine neben der Fahrbahn befindliche Ackerfläche geschleudert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten anschließend in die Uni- Klinik nach Gießen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der 46- jährige Fahrer sowie ein Beifahrer blieben unverletzt. Die Personalien des schwerverletzten Fußgängers stehen noch nicht abschließend fest. Weitere Ermittlungen wird durch die Polizeistation Bad Arolsen geführt.

Frankenberg/ Eder (Landkreis Waldeck- Frankenberg): Raubüberfall auf Frisörsalon

Gestern, kurz vor Ladenöffnung gegen 08:30 Uhr, betrat eine maskierte männliche Person den Frisörsalon in der Frankenberger Innenstadt und raubte unter Vorhalt einer Schusswaffe das Wechselgeld der Registrierkasse. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung des Täters:

Ca. 180 cm – 185 cm groß

schwarz gekleidet

maskiert mit Sturmhaube

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Frankenberg/ Eder, Tel.: 06451-72030, oder jeder andere Polizeidienststelle zu melden.