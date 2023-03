Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Grill auf einem Balkon löst Brand aus.

Ein Grill auf einem Balkon in der Bismarckstraße hat am Samstagnachmittag einen Brand ausgelöst. Die Flammen griffen zunächst auf den Balkon und dann auf ein darunterliegendes Garagendach über. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zogen sich drei Bewohner Verletzungen zu. Die Feuerwehr konnte den Brand nach ihrem Eintreffen schnell löschen. Die Verletzten wurden von mehreren Rettungswagen vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Brand in Einfamilienhaus – Bad Soden-Salmünster

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kam es in einem Einfamilienhaus in Bad Soden-Salmünster in der Stiftungssstraße im Ortsteil Eckardroth, zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand, die 66-jährige Bewohnerin hatte sich vor den Flammen unverletzt zu den Nachbarn gerettet. Den Sachschaden an dem freistehenden Anwesen schätzt die Polizei auf zirka 500.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch vollkommen unklar, die Brandspezialisten der Polizei werden die nötigen Ermittlungen aufnehmen. Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Bad Soden, Bad Orb, Wächtersbach und Schlüchtern zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin.