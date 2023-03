Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Dreieichstraße, 61381 Friedrichsdorf

Tatzeit: Samstag, 11.03.2023, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter näherten sich am Samstagnachmittag einem in der Dreieichstraße geparkten Pkw und zerkratzten selbigen mit einem unbekannten Gegenstand. Im Anschluss entfernte sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von fast 1.000 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Ahornweg , 61449 Steinbach (Taunus)

Tatzeit: Freitag, 10.03.2023, 17:35 Uhr bis 20:30 Uhr

Der oder die unbekannten Täter begaben sich in den rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses und drückten die dort gelegene Terrassentür auf. Im Anschluss wurde das Gebäude betreten und mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ohne etwas zu entwenden verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: Berliner Straße 31, 61449 Steinbach

Tatzeit Freitag, 10.03.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 11.03.2023, 12:59 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden die beiden auf der rechten PKW-Seite angebrachten Reifen eines Mercedes mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerstochen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Tatort: Wiesbadener Straße, 61462 Königstein

Tatzeit: Samstag, 04.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 05.03.2023, 11:00 Uhr

Vergangenes Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag näherten sich unbekannte Täter einem in der Wiesbadener Straße in Königstein abgestellten schwarzen BMW und bauten dessen Rückfahrkamera heraus. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120 0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: Pfarrer- Müller- Weg, 61476 Kronberg- Oberhöchstadt

Tatzeit: Samstag, 11.03.2023, 15:00 bis 22:30 Uhr

Der Fahrer eines Ford Fiesta stellte diesen nachmittags ordnungsgemäß im Pfarrer- Müller- Weg in Kronberg- Oberhöchstadt ab. Als er abends zu seinem PKW zurückkam stellte er fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgetreten war. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Am Erdbeerstein, 61462 Königstein

Tatzeit: Montag, 06.03.2023, 06:00 Uhr bis Freitag, 10.03.2023, 13:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter begaben sich widerrechtlich auf ein umzäuntes Grundstück in Königstein, im Ortsteil Schneidhain, in der Straße Am Erdbeerstein. Dort begaben sie sich auf die rückseitig gelegene Terrasse und versuchten die dortige Terrassentür aufzuhebeln. Da dies den Tätern nicht gelang, verließen sie das Grundstück unverrichteter Dinge. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.