Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden am Taunus, Bismarckstraße, Samstag, 11.03.2023, 18:15 Uhr bis 19:30 Uhr

(th) Gestern Abend kam es in Bad Soden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter Schmuck im Wert von knapp 3.000 Euro erbeuteten und anschließend flüchteten. Zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr versuchten die Täter zunächst die Terrassentür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Als dies offenkundig misslang, schlugen die Täter den Glaseinsatz der Terrassentür mit einem Stein ein und öffneten diese durch das entstandene Loch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer(06192) 2079-0 um Hinweise.

Einbruch in Einfamilienhaus, Schwalbach am Taunus, Bahnstraße, Samstag, 11.03.2023, 18:15 Uhr bis 22:00 Uhr

(th) Am gestrigen Abend, zwischen 18:15 Uhr und 22:00 Uhr, überwunden unbekannte Täter die Umfriedung eines Reihenhauses in Schwalbach. Anschließend versuchten die Täter das im rückwärtigen Bereich gelegene Küchenfenster aufzuhebeln. Als dies misslang, gingen die Täter das darunter befindliche Kellerfenster an und hebelten dieses auf. Im Anschluss daran durchsuchten sie das gesamte Haus. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses, Eschborn-Niederhöchstadt, Talblick, Samstag, 11.03.2023, gegen 20:30 Uhr

(th) Unbekannte Täter haben sich am gestrigen Samstag gegen 20:30 Uhr unberechtigten und gewaltsamen Zutritt in eine leerstehende Wohnung eines Einfamilienhauses verschafft. Hierzu hebelten die Täter zunächst das im rückwärtigen Bereich gelegene Fenster im Erdgeschoss auf. Zur Art und Höhe des Stehlguts liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Kelkheim, Wilhelmstraße, Samstag, 11.03.2023, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(th) Am vergangenen Samstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Grundstück des Geschädigten. Der oder die Täter betraten die unverschlossene Garage und entwendeten hieraus das darin befindliche schwarze E-Bike des Herstellers Winora, Radar Speed. An dem E-Bike war ein Gepäckträger angebracht.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, oder aber zum Verbleib des entwendeten E-Bikes geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Hofheim unter der (06192) 2079-0 zu wenden.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 11.03.2023, 15:56 Uhr

(th) Ein 41- jähriger Mann aus Frankfurt befuhr gestern Nachmittag die zweispurige Umgehungsstraße des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach. Als er einem ausparkenden Pkw ausweichen musste, kollidierte dieser mit einem weiteren Pkw, welcher rechtsseitig der Fahrbahn abgeparkt stand. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR entstanden. Bei dem Pkw, welcher zuvor ausgeparkt hatte, handelt es sich vermutlich um einen blauen Opel Kombi. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim unter der (06192) 2079-0 zu wenden.

Uhren aus Einfamilienhaus entwendet, Kriftel, Haingärten, Freitag, 10.03.2023, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jk)Gestern Nachmittag kam es in Kriftel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter nach derzeitigen Stand zwei hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben. In der Zeit von 17:00 Uhr und 19:30 Uhr kletterten der oder die Täter mittels eines Gartenstuhls auf einen Balkon. Dort wurde das Fenster zum Schlafzimmer aufgehebelt. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

Zigaretten aus Getränkemarkt entwendet, Hofheim, Hessenstraße, Freitag, 10.03.2023, gg. 22:09 Uhr

(jk)Zur genannten Zeit kam es in Hofheim-Wallau zu einem schadensträchtigen Einbruch in einen Getränkemarkt, bei dem Zigaretten im Wert von ca. 3000 Euro entwendet wurden. Der oder die Täter schlugen die Haupteingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier wurden zielgerichtet die Zigaretten entwendet.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.