Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Freitag, 10.03.2023, 23:10 Uhr

(schü) Am späten Freitagabend wurde ein 26-jähriger Wiesbadener von einem bisher

Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Nach Angaben von mehreren Zeugen, die

sich jedoch allesamt ca. 100 m vom Tatort entfernt aufhielten, stand der

Geschädigte im Bereich Bleichstraße/Hellmundstraße, als sich ihm eine Gruppe,

bestehend aus mehrerer männlichen Jugendlichen, näherte. Einer der jungen Männer

attackierte den 26-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray. Daraufhin flüchtete

die gesamte Gruppe zu Fuß in Richtung Schwalbacher Straße. Der Geschädigte

selbst, der durch den Angriff verletzt und zur weiteren Versorgung in eine

Wiesbadener Klinik gebracht wurde, konnte weder Angaben zu dem Angreifer noch

zum Grund des Angriffs machen. Die Zeugen beschrieben die Jugendlichen als

männlich, ca. 15 – 18 Jahre alt und alle dunkel gekleidet. Zeugen werden

gebeten, sich unter der (0611) 345-0 mit dem Haus des Jugendrechts in Verbindung

zu setzen.

Einbrecher erwischt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Niederwaldstraße, Freitag, 10.03.2023, 23:35 Uhr

(schü) Da sein Handy, verbunden mit einem Bewegungsmelder, ihm Aktivitäten zu

nächtlicher Stunde in seinem Keller anzeigte, überraschte ein 34-jähriger

Wiesbadener in einem Mehrfamilienhaus in der Niederwaldstraße einen Einbrecher.

Der überraschte Täter stieß den Hausbewohner zur Seite und es kam zu einem

kurzen Gerangel, bei dem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Im Anschluss

gelang dem Straftäter die Flucht in unbekannte Richtung. Er konnte von dem

Verletzten als männlich, circa 1, 70 m groß und von dünner Statur beschrieben

werden. Bekleidet war er mit dunkler Kleidung und Kapuze. Der Einbrecher war auf

bisher unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus eingedrungen. An einem

Kellerabteil hatte der Einbrecher das Riegelschloss abgebaut, an einem anderen

aufgebrochen. Ob auch Gegenstände aus dem Keller entwendet wurden, steht noch

nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der (0611) 345-2440 mit dem 4.

Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle, Wiesbaden, Innenstadt, Platz

der Deutschen Einheit, Samstag, 11.03.2023, 00:22 Uhr

(mw) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 16-jähriger aus einer Gruppe heraus von

zwei Personen angegriffen und verletzt. Das spätere Opfer wartete zusammen mit

zwei Freunden auf den Bus, als er von einem Täter aus einer Gruppe von fünf

Personen heraus angesprochen wurde. Durch den zweiten Täter wurde ihm von hinten

in die Beine getreten, so dass er zu Boden fiel. Der erste Täter versuchte

daraufhin auf das am Boden liegende Opfer einzuschlagen, wurde aber von einem

seiner Begleiter zurückgehalten. Die Fünfergruppe entfernte sich im Anschluss in

Richtung Schwalbacher Straße und konnte kurze Zeit später von der Polizei

festgenommen werden. Die 15 und 17 Jahre alten Beschuldigten aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis wurden im Anschluss ihren Familienangehörigen übergeben.

Böllerwurf auf Rettungssanitäter,

Wiesbaden, Schelmengraben, Karl-Marx-Straße, Samstag. 11.03.2023, 12:15 Uhr

(mw) Während eines dringenden Einsatzes wurden am Samstagmittag zwei Mitarbeiter

des Rettungsdienstes von einer unbekannten Person vom Balkon eines Hochhauses

mit einem Silvesterböller beworfen. Als die Rettungswagenbesatzung eine Trage

für den Patienten aus dem Auto holte und zu der betreffenden Wohnung schob, gab

es direkt neben ihnen plötzlich einen lauten Knall. Die 51-jährige Sanitäterin

klagte im Anschluss über Schmerzen im Ohr. Durch die hinzugezogene Polizei

konnten Überreste eines Böllers auf dem Gehsteig aufgefunden werden. Die beiden

Sanitäter vermuten, dass der Feuerwerkskörper aus einem Fenster oder vom Balkon

einer Wohnung des betreffenden Hochhauses geworfen wurde. Eine Befragung der

Anwohner ergab keinerlei Hinweise auf den oder die Böllerwerfer. Das 3.

Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-2340 entgegen.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden, Hertha-Genzmer-Straße, Samstag, 11.03.2023, 11:00 Uhr bis Sonntag,

12.03.2023, 00:25 Uhr

(ds) Im Zeitraum von Samstagmittag bis zur Nachtzeit drangen Einbrecher in ein

Reihenhaus in der Hertha-Genzmer-Straße ein und entwendeten eine hohe Summe

Bargeld. Die unbekannten Täter gelangten über die Rückseite des Hauses zur

Terrasse. Hier schoben sie die Außenjalousie hoch und hebelten die Terrassentür

auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen. Sie

konnten eine hohe Bargeldsumme erbeuten und unerkannt entkommen. Beobachtungen

und Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

0611 / 345-0 entgegen.

Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 12.03.2023, 04:35 Uhr

(ds) Eine junge Frau wurde am frühen Sonntagmorgen von einem Mann auf dem

Bahnhofsplatz unsittlich berührt. Ein 26-jährige Mann aus Wiesbaden näherte sich

gegen 04:35 Uhr auf dem Bahnhofsplatz der 22-jährigen Frau von hinten und fasste

sie unvermittelt unsittlich an. Die Geschädigte schrie den Mann an, der sich

daraufhin zunächst entfernte. Er kam jedoch wieder zurück, so dass es zu

weiteren verbalen Streitigkeiten kam. Der alkoholisierte 26-Jährige wurde von

einer Polizeistreife noch vor Ort festgenommen. Die Tathandlung, die der

Beschuldigte abstritt, konnte über die Videoschutzanlage nachvollzogen und

gesichert werden. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die

Dienststelle genommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring/Hauptbahnhof, Freitag, 10.03.2023, 09:45 Uhr

(schü) Am Freitag, um 09:45 Uhr, wurde eine junge Fußgängerin beim Überschreiten

des Kaiser-Friedrich-Rings von einem PKW erfasst und verletzt. Zum

Unfallzeitpunkt stockte nach Angaben von Unfallzeugen der Verkehr auf den

rechten und mittleren Fahrstreifen in Fahrrichtung Bierstadt. Vom

Bahnhofsvorplatz kommend überschritt eine 14-jährige Wiesbadenerin den Ring in

Richtung Reisinger Anlagen. Auf der linken Fahrspur floss der Verkehr und die

Fußgängerin wollte diesen ebenfalls überqueren. Nach Angaben der Zeugen wurde

sie jedoch für die Fahrerin eines sich auf dem linken Fahrstreifen annähernden

Mini Coopers durch einen auf der Fahrbahn stehenden Transporter verdeckt, so

dass die 31-jährige Fahrzeugführerin aus Rheinland-Pfalz ihr Fahrzeug nicht mehr

rechtzeitig zum Stehen bringen konnte und mit der Fußgängerin zusammenprallte.

Diese wurde zunächst von dem PKW aufgeladen und dann auf die Fahrbahn

geschleudert. Durch den Aufprall wurde die 14-jährige verletzt und der PKW

beschädigt. Die Verletzte wurde durch einen Notarzt an der Unfallstelle

erstversorgt und im Anschluss in eine Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Nach

derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Am PKW entstand ein

Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde

ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Zur

Unfallaufnahme und Tätigkeiten des Gutachters waren auf dem

Kaiser-Friedrich-Ring von 09:45 – 14:00 h mehrere Fahrstreifen in Richtung

Brita-Arena gesperrt, der Verkehr konnte auf den übrigen Fahrstreifen an der

Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Idstein, K 707

Freitag, 10.03.2023, 19:39 Uhr

Am Freitag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Gemarkung

Idstein verletzt. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr die Kreisstraße 707 aus

Ehrenbach kommend in Richtung Idstein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet

sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß

sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 26-jährigen Fahrerin zusammen.

Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt und zur Behandlung in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR

geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Richtungen

gesperrt.

Verkehrsunfall aufgrund von Alkohol

Heidenrod, L3033

Samstag, 11.03.2023, 18:15 Uhr

Am Samstagabend fuhr eine 58-jährige Schlangenbaderin mit ihrem PKW auf der

Wisperstraße von Ramschied in Fahrtrichtung Geroldstein. Zwischen den Abfahrten

Springen und Langenseifen kam sie aufgrund erheblicher Alkoholisierung von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 1,9 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme

angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf

3000,- EUR geschätzt.