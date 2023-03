Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Sa. 11.03.23 zw. 12:30 und 13:45 Uhr wurde ein in der Nähe

der REWE Tankstelle geparkter VW Golf im rechten hinteren Bereich beschädigte.

Der bisher unbek. Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne

seinen Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Schaden am Golf dürfte bei ca. 1000 EUR liegen.

Hinweise auf den Verursache nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel.

Nr. 06252 70 60 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag (09.03.) wurde zwischen 15:00 und 19:30 Uhr in

Heppenheim / Lorscher Straße 1-3 (Parkhaus der Seniorenresidenz) ein Renault 308

an der vorderen Stoßstange (links) beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß

auf der Parkfläche abgestellt.

Der Unfallverursacher entfernte sich, nach dem Schädigen, von der Unfallstelle,

ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden lässt

sich auf ca. 500,- Euro beziffern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können,

melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/7060.

Gross-Gerau

Diebstahl von 3 Außenbordmotoren im Ginsheimer Altrhein

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Im Ginsheimer Hafen befindet sich eine Steganlage

des dort ansässigen Angelsportvereines „ASV Ginsheim“. Dort wurden in der Nacht

zum Samstag 3 Außenbordmotoren von Sportbooten entwendet. Des Weiteren gab es

einen Versuch einen weiteren Motor zu entwenden. Der Tatzeitraum kann auf die

Zeit vom Freitag, den 10.03.2023 23:00 Uhr bis zum Samstag, den 11.03.2023 06:50

Uhr eingegrenzt werden.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die

Wasserschutzpolizei Wiesbaden