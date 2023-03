Sturmschäden

Schifferstadt/Mutterstadt/Rödersheim-Gronau (ots) – Aufgrund der für Freitag 10.03.2023 angekündigten starken Windböen kam es im Laufe des Tages zu mehreren Einsätzen von Polizei und Rettungswesen:

In Schifferstadt in der Selligstraße war ein Arbeiter gerade dabei, ein Gerüst an einem Haus zu sichern, um Dacharbeiten durchführen zu können. Ein Windstoß brachte das Gerüst jedoch zum Stürzen, der 26-jährige Arbeiter konnte sich auf das Dach des Hauses flüchten, er wurde hierbei leicht verletzt.

Von der alarmierten Feuerwehr wurde der junge Mann schließlich vom Dach geborgen. In Mutterstadt in der Fußgönheimer Straße wirkten starke Windböen auf ein Gerüst an der Turnhalle der Pestalozzischule ein, sodass es sich verbog und schließlich nach vorne kippte.

Personen wurden weder gefährdet noch verletzt, die Feuerwehr baute das beschädigte Gerüst soweit zurück, sodass keine Gefahr mehr davon ausgehen konnte.

Auch in Rödersheim-Gronau kam es zu einem teilweisen Gerüsteinsturz: In der Hauptstraße vielen Gerüstteile eines Anwesens teils in den dortigen Hof, teils auf die Straße. Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden.

Unfall zwischen Pkw und Traktor in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) – Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw am Freitagmorgen, 10.03.2023 gegen 07:10 Uhr: Eine 23-jährige VW-Fahrerin war auf dem Weg von Böhl in Richtung Hochdorf-Assenheim.

An der Kreuzung L528/K18 übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Traktor, der die L528 in Richtung Meckenheim befuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw der jungen Frau in den Graben und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Der 35-jährige Fahrer der Landmaschine blieb durch den Unfall unverletzt, sein Fahrzeug wurde außerdem nur leicht beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Kreuzung für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Schulwegüberwachung in Schifferstadt und Waldsee

Schifferstadt/Waldsee (ots) – Am Freitag 10.03.2023, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt den Schulweg im Bereich der Salierschule in Schifferstadt sowie der Herman-Gmeiner-Grundschule in Waldsee.

Erfreulicherweise wurden hierbei keine Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, dafür wurden aber beratende und verkehrserzieherische Gespräche rund um das Thema Schulweg mit Kindern, Eltern und Lehrern/Lehrerinnen geführt.

Das vermeintliche Schnäppchen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Ein vermeintliches Schnäppchen glaubte eine 34-jährige Frau aus Dannstadt-Schauernheim zu machen, als sie sich ein gebrauchtes Pedelec auf dem Marketplace von Facebook kaufen wollte.

Das elektrisch unterstützte Fahrrad eines renommierten Herstellers sei laut Anzeige in sehr gutem Zustand gewesen und wurde vom privaten Verkäufer lediglich zu ungefähr einem Zehntel des ursprünglichen Neupreises angeboten hier hätte die Käuferin stutzig werden müssen. Leider hoffte sie weiter auf ein günstiges Geschäft und überwies die geforderte Summe von 450 EUR an den angeblichen Verkäufer und erhielt kein Pedelec.

Die Polizei rät, besonders bei sehr günstigen Angeboten in Zusammenhang mit vorab-Bezahlung per Überweisung (ohne irgendeiner Art Käuferschutz) kritisch zu sein und das Angebot und den Verkäufer genau zu prüfen.