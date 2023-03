Betrunken auf dem Fahrrad

Speyer (ots) – Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde in der Maximilianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als den Beamten bereits beim Absteigen vom Fahrrad der starke Alkoholgeruch der Frau auffiel, wurde ihr ein freiwilliger Alkoholtest angeboten.

Dieser ergab einen Wert von 1,74 Promille, sodass der Fahrerin auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem musste das Fahrrad vorrübergehend stehen bleiben. Die Fahrradfahrerin erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fensterscheibe eines PKW beschädigt und geflüchtet

Speyer (ots) – Auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer wurde die Scheibe eines dort abgestellten grauen Dacia Duster eingeschlagen. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter, ohne aus dem Fahrzeug etwas zu entwenden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 400 EUR.

Auch hier werden Zeugen, die etwas beobachtet haben, gebeten sich unter der o.g. Rufnummer oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Friseurgeschäft

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Freitag auf Samstag kam es zu einem erneuten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Speyerer Innenstadt. Eine aufmerksame Zeugin hatte ein offen stehendes Fenster in dem Laden bemerkt und den Besitzer verständigt.

Der unbekannte Täter verschaffte sich offenbar über dieses Fenster erneut einen Zugang in das Gebäude. Es kam zu keinem neuen Sachschaden.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld bzw. im Bereich der Johannesstraße/Fischmarkt unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einrichtung

Speyer (ots) – Bisher unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 09.03.2023, 16:45 Uhr bis 10.03.2023. 07:30 in eine Einrichtung in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer ein. Hierzu drückten die Täter die 2 Schiebetüren ein, welche zum Eingangsbereich führten.

Ein weißes Sparschwein mit 10EUR Inhalt wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Wohnungseinbruch

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 09.03.2023, 22:30 Uhr bis 10.03.2023, 07:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Felkeweg in Speyer ein. Um sich Zutritt zum Wohnobjekt zu verschaffen, wurde das Kellerfenster geöffnet. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Ladendiebstahl in Juweliergeschäft

Speyer (ots) – Am 10.03.2023 gegen 12:10 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Juweliergeschäft in der Heydenreichstraße in Speyer. Zunächst erkundigte sich der unbekannte Mann nach verschiedenen Schmuckstücken. In einem unbemerkten Moment entnahm der Täter eine Uhr aus einer unverschlossenen Box und entfernte sich fußläufig.

Die Uhr gehöre zu einem Set, welches ein Gesamtwert von 6.700 EUR hat. Der Täter, trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen Parker und gelbe Turnschuhe. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeuge unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.