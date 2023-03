Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Freimersheim (ots) – Am Freitagabend drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Zeiskamer Straße ein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten das Wohn- und Esszimmer.

Mit einem Diebesgut von 250 Euro Bargeld machten sich die Täter aus dem Staub. An der Terrassentür verursachten sie einen weitaus höheren Schaden. Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 entgegen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Bad Bergzabern, Annweiler, Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau, Annweiler sowie Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe, falscher Polizeibeamter sowie Enkeltrick, handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.