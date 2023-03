Sturzbetrunkener LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

A60 Mainz (ots) – Am Samstag gegen 22:10 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass auf der A60, von Bingen kommend Richtung Mainz ein Sattelzug unterwegs sei, der mit teilweise 20-30 km/h geführt werde und dabei zwischen allen Fahrstreifen hin und herpendele. Ein Überholen des Sattelzuges sei gefahrlos fast nicht möglich.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Sattelzug am Autobahnkreuz Mainz/Süd festgestellt werden. Als dem Fahrer Zeichen gegeben wurden, an der Anschlussstelle Mainz/Hechtsheim-West abzufahren, blieb der LKW plötzlich auf der Autobahn stehen. Schließlich konnte der Fahrer dazu bewegt werden, mit der Polizeistreife die Autobahn zu verlassen.

Als die Polizeibeamten an die Fahrerkabine herantraten, war der Grund der Fahrweise schnell klar. Der Fahrer war derart betrunken, sodass er beim öffnen der Fahrertür beinahe aus dem Führerhaus herausstürzte. Als er schließlich mit großer Mühe ausgestiegen war, musste er festgehalten werden, da er alleine nicht mehr stehen konnte.

Ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von weit über 2 Promille Atemalkohol. Dem 59- jährigen ukrainischen Fahrer, gegen den nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt wird, wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die polnische Spedition muss nun einen Ersatzfahrer entsenden, der den sichergestellten Sattelzug übernimmt.

Sachbeschädigung geklärt

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Einem 27-jährigen Mainzer ist es zu verdanken, dass eine Sachbeschädigungsserie im Mainzer Bleichenviertel am Donnerstagabend aufgeklärt werden konnte. Gegen 18:30 Uhr fiel dem 27-Jährigen Zeugen ein Mann auf, der in der Gärtnergasse, der Hinteren Bleiche und in der Bahnhofstraße mit einem Permanentmarker verschiedene Gegenstände beschmierte.

Der Täter schmierte einzelne Wörter auf eine Vielzahl von Schaufensterscheiben Straßenschilder, Tür- und Torrahmen, sowie Firmenwegweiser. Der aufmerksame Zeuge konnte den Schmierfinken beobachten und bis zum Mainzer Hauptbahnhof verfolgen.

Die alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei konnten den Täter in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof kontrollieren. Bei der Kontrolle konnten diverse Filzstifte/Permanentmarker aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Täter handelte sich um einen 33-jährigen Mann, der im Anschluss an die Personenkontrolle erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Darüber hinaus können die geschädigten Personen zivilrechtliche Ansprüche gegen den Mann stellen.

Sollte es noch weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Münster-Sarmsheim und Bingen (ots) – In der Nacht von Samstag 11.03.2023 auf Sonntag 12.03.2023 kam es in Münster-Sarmsheim in der Rheinstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Hierbei wurden jeweils die Heckscheiben eingeschlagen.

Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeuginneren ist es nicht gekommen. Hinweise auf einen Täter liegen zurzeit nicht vor.

Weiterhin kam es im Stadtbereich von Bingen, Gaustraße zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug. Hier wurde der linke Außenspiegel mutwillig abgetreten. Auch zu dieser Tat liegen keine Hinweise auf einen Täter vor.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei Bingen.