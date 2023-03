Fahrkartenautomat aufgesprengt

Worms (ots) – Am Samstagmorgen wurde eine Passantin auf einen lauten Knall aus Richtung Wormser Hauptbahnhof aufmerksam. Wenig später stellte sie einen beschädigten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn fest. Dieser befand sich am Eingang zur Bahnhofsunterführung Richtung Von-Steuben-Str. Die Seitenwand des Automaten wurde vermutlich mittels unbekanntem Sprengmittel aufgerissen und der Automat nahezu vollständig zerstört.

An den Inhalt des Automaten gelangten die unbekannten Täter dennoch nicht. Sie konnten unerkannt flüchten. Eine Beeinträchtigung oder Gefährdung des Bahnverkehrs bestand zu keinem Zeitpunkt.

Rollerdiebstahl in Worms

Worms (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Roller in der Gaustraße in Worms. Der Roller der Marke „Longjia“ ist in den Farben schwarz, orange und silber lackiert. Zudem wurde am Heckbereich ein Helmkoffer montiert.

Die Polizeiinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers machen? Wer hat im Bereich der Gaustraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Betrunken auf dem Feldweg Unfall verursacht

Alsheim (ots) – Alsheim – Ein 53-jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms wollte am 10.03.2023 um 14:30 Uhr zwischen Alsheim und Mettenheim von einem Feldweg aus die Landstraße 439 überqueren. Hierbei ist er gegen einen Fahrbahnbegrenzungspfosten gefahren, sodass dieser beschädigt wurde. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, welche sich nach der Gesundheit des 53-jährigen erkundigen wollte, konnte Alkoholgeruch bei diesem feststellen.

Durch ihr beherztes Auftreten konnte die Verkehrsteilnehmerin dem 53-jährigen dessen Fahrzeugschlüssel abnehmen und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille festgestellt werden.

Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm droht außer dem Verlust des Führerscheins ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörrstadt (ots) – Am 11.03.2023 gegen 02:36 Uhr befährt ein 22-Jähriger mit zwei 19-jährigen Mitfahrern mit seinem Pkw die B420 aus Wörrstadt kommend in Fahrtrichtung Sulzheim. In einem Gefällestück kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Brückenpfeiler und bleibt anschließend in einer gegenüberliegenden Böschung stehen.

Der 19-jährige Beifahrer wird im Rahmen des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr befreit werden. Der 22-jährige Fahrer sowie der weitere Fahrzeuginsasse werden leicht verletzt und können sich selbstständig aus dem Fahrzeug begeben. Alle Fahrzeuginsassen müssen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wird Alkoholeinfluss beim Unfallverursacher festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wird. Zudem werden der Führerschein sowie das Fahrzeug des Unfallverursachers sichergestellt.

Verkehrsunfall aufgrund Windböe

Hochborn (ots) – Am 10.03.2023 gegen 18:00 Uhr befährt eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die L409 aus Dautenheim kommend in Fahrtrichtung Hochborn. Ein entgegenkommender Fahrer eines Kleinbusses mit Anhänger kommt aufgrund starker Windböen von der Fahrbahn ab und gerät anschließend ins Schleudern.

Daraufhin kollidiert er mit dem Pkw der 41-Jährigen, welche aufgrund dessen mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand zusammenstößt. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.