Rheinbrüder bestehen ersten nationalen Schlagabtausch

Karlsruhe, 09. März 2023: Für die Junioren der Rheinbrüder Karlsruhe hat die Saison am Wochenende

mit dem ersten Test für die Junioren-Nationalmannschaft 2023 begonnen. Alle deutschen Leistungsträger/innen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren waren in das Bundesleistungszentrum in Kienbaum

zu einem Athletik-Test eingeladen.

Die Rheinbrüder Karlsruhe reisten mit Trainer Yannik Hofmann und acht Schützlingen zum ersten

Schlagabtausch in der Nähe von Berlin. Allen voran präsentierte sich die zweifache Junioren VizeWeltmeisterin Jette Brucker in einer richtig guten Verfassung. Nach den vier Krafttests im Bankziehen

und Bankdrücken, sowie einem Ausdauerlauf und einem Sprint, musste sie sich im Gesamtklassement nur ihrer Nationalmannschaftkollegin Finja Hermanussen aus Hannover geschlagen geben. Beim

Bankdrücken entschied die Karlsruher Kajakfahrerin sowohl den Maximalwettbewerb als auch den

Ausdauertest für sich. Pia Zocher, die JWM-Achte des vergangenen Jahres reihte sich in der Liste auf

einem aussichtsreichen achten Rang ein. Dicht gefolgt von ihren Trainingskameradinnen Juliane Stein

(9) und Katharina Nikolay auf dem zwölften Platz. „Dies war schon eine beachtliche Teamleistung, da

insgesamt 40 Mädchen aus dem gesamten Bundesgebiet zum Test angetreten sind. Ich war schon

sehr zufrieden mit den Leistungen unsere Mädchen“, resümierte Trainer Yannik Hofmann.

Im Canadierbereich sind die grün-weißen aus Karlsruhe 2023 ebenfalls gut aufgestellt. Doch hier galt

es bei Ankunft in Kienbaum den ersten Wehrmutstropfen zu verkraften. Bennet Haselhorst, der Olympic Hope Teilnehmer 2022 stieg in Karlsruhe bereits mit einer leichten Erkältung in den Mannschaftsbus, entwickelte aber im Laufe der Anreise Fieber und konnte nicht am Test teilnehmen. Bitter da er

mit den größten Chancen für die Nationalmannschaft 2023 antrat. Seine Teamkameraden Vince Varallyai und Konrad Löschner vertraten ihn jedoch beachtlich. Vince konnte sich als sechster insgesamt

und einem geteilten Sieg im Bankdrücken, sowie einem sehr guten dritten Rang beim 1.500 Meterlauf

aussichtsreich für die bevorstehenden Wettkämpfe auf dem Wasser positionieren. Konrad Löschner

der sein Paddel ebenfalls auf der rechten Seite wie Varallyai einsticht, allerdings noch ein Jahr jünger

ist, schaffte es in der Rangliste auf einen sehr guten elften Platz. In seinem Jahrgang war er sogar der

beste auf seiner Schlagseite.

Wenn es aufs Wasser geht muss die deutsche Jugendmeisterin 2022 Viola Varallyai, noch etwas zulegen, will sie im Kampf um einen Nationalmannschaftsplatz 2023 ein Wörtchen mitreden. Die allgemeine Athletik ist nicht die Spezialdisziplin der hervorragenden Technikerin. Im Feld der zwölf CanadierJuniorinnen reichte es für sie nur für den geteilten elften Rang. Für die erstjährige Juniorin ist dies zwar

ein kleiner Dämpfer, doch in der Endabrechnung, ist die Platzierung des Athletik-Tests nicht so stark in

der Gewichtung, so dass sehr gute Leistungen auf dem Wasser dies auf alle Fälle noch gut machen

könnten.

„Der Athletiktest ist immer eine erste Standortbestimmung. Erste Warnschüsse können die Gegner

verunsichern und sind auch in den eigenen Reihen hilfreich, sich nochmals auf das wesentliche zu besinnen und fokusiert in Richtung Quaifikation auf dem Wasser zu blicken.“, so Bundesstützpunktleiter

Detlef Hofmann, der im Großen und Ganzen aber zufrieden mit der Performance des Karlsruher Teams

ist.

Anfang April werden sich alle Teilnehmer/innen erneut treffen, dann auf der Wedau in Duisburg. Dann

zählt es wer zuerst sein Boot über die Ziellinie schiebt. Für diese Vorbereitung reist das Team bereits

am Wochenende nach Portugal, um bei warmen Temperaturen für den Saisonstart auf dem Wasser

den letzten Schliff zu holen.

(Quelle: Rheinbrüder Karlsruhe e.V.)