Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 10.03.2023 gegen 11:04 Uhr kollidierte ein 62-jähriger Mann mit seinem PKW beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Diedesfelder Weg mit einem daneben abgestellten PKW einer 23-jährigen Frau. Durch Verkehrsunfallzeugen wurde beobachtet, dass der 62-Jährige anschließend im Supermarkt seinen Einkauf erledigte und wieder vom Parkplatz fuhr, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.700 Euro. Durch eine Streife konnte der 62-jährige Fahrzeughalter kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Neustadt: Gefährliche Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 11.03.2023 gegen 19:49 Uhr versprühten unbekannte Täter in einem Schnellimbiss in der Chemnitzer Straße einen bis dato unbekannten Reizstoff. Hierdurch wurden neun Personen leicht verletzt. Sie erlitten Atemwegsreizungen.

