Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 10.03.23, kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Triftweg. Die 23-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Chemnitzer Straße in Richtung Triftweg. Beim Abbiegen in den Triftweg übersah sie die bevorrechtigte, von rechts kommende 22-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall – Gas mit Bremse vertauscht

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 10.03.23, kam es um kurz nach 11 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden am Schloßplatz in Bad Dürkheim. Die 83-jährige Fahrerin vertauschte beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal. Hierbei stieß sie gegen einen daneben geparkten PKW, welcher durch die Wucht des Aufpralls in einen weiteren geparkten PKW und im Anschluss gegen die Hausfassade eines Geschäfts geschoben wurde. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand Sachschaden an drei PKW sowie der Hausfassade in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrt und Beleidigung von Polizeibeamten

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, den 10.03.2023 gegen 20:24 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Schlangenlinien fahrenden Peugeot 108 in Bad Dürkheim. Die 32-jährige Fahrzeugführerin des Peugeot wäre gemäß Zeugenangaben eine Fußgängertreppe am Kreisverkehr in der Bruchstraße heruntergefahren. Hierbei entstand Sachschaden an der Treppe. Anschließend hätte die 32-jährige aus Ludwigshafen die B37 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim befahren. Hierbei wäre sie Schlangenlinien gefahren und hätte dabei mehrmals deutlich die Mittellinie überfahren. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord unterbrach die 32 – jährige ihre Fahrt und blieb bei laufendem Motor in ihrem Fahrzeug sitzen, wo sie schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrerin befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, schrie fortwährend und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Ludwigshafenerin musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Fahrzeug gezogen werden. Im Anschluss wurde der 32 – jährigen, die angab außer Alkohol auch Amphetamin zu sich genommen zu haben, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen. Darüber hinaus erwartet die Ludwigshafenerin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung. Aufgrund des psychischen Gesundheitszustandes der Tatverdächtigen erfolgte die Überstellung in eine psychiatrische Anstalt.

Bad Dürkheim: Kontrolle eines E-Scooters

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 10.03.2023, gegen 13 Uhr, wurde ein 17-jähriger Ludwigshafener E-Scooter-Fahrer von der Polizei in der Leistadter Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters abgelaufen war. Versicherungskennzeichen sind immer für das laufende Versicherungsjahr gültig und müssen jährlich erneuert werden. Das neue Versicherungsjahr beginnt bei Versicherungskennzeichen immer am 1. März eines Jahres. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die aktuelle Farbe des Vesicherungskennzeichen für das Jahr 2023 ist SCHWARZ.

Freinsheim: Raub auf Nettofiliale in Freinsheim/ Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Freinsheim (ots) – Am 09.03.2023, gegen 20:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die Filiale des Lebensmitteldiscounters Netto in Freinsheim. Unter Vorhalt eines Küchenmessers bedrohte er eine Angestellte des Marktes und forderte die gesamten Einnahmen aus der Kasse. Danach flüchtete er aus dem Markt. Beschreibung des Täters: 20-30 Jahre alter Mann, ca. 170 cm groß, schlank, dunkle Haare, südländisches Aussehen, sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent, schwarz gekleidet und trug eine helle OP- Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kallstadt: Schulwegkontrolle

Kallstadt (ots) – Am Freitag, 10.03.23, wurde kurz vor Schulbeginn der Bereich der Grundschule sowie des Kindergartens in Kallstadt hinsichtlich der richtigen Sicherung der Kinder im PKW kontrolliert. Erfreulicherweise konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden. Das nicht vorschriftsmäßig gesicherte Kind war zwar mittels Sicherheitsgurt gesichert, trug jedoch bereits den Schulranzen während der Fahrt auf dem Rücken, was bei Unfällen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann. Der verantwortliche Fahrer musste vor Ort ein Verwarngeld bezahlen.

Grünstadt: Ohne Führerschein mit THC

Grünstadt (ots) – Falsche Personalien gab der Mann zunächst an, der gestern, 09.03.23, in eine Verkehrskontrolle geriet. Bei der Kontrolle stellte sich neben den richtigen Personalien für die Polizeibeamten heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte er Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung erzeugten. Der Urin-Teststreifen zeigte THC positiv an. Dem 33-Jährigen wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

