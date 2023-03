Kreis Karlsruhe

Mutmaßliche Schussgeräusche führten zu Polizeieinsatz in Wald

Karlsruhe (ots) – Meldungen zu mutmaßlichen Schussabgaben in einem Waldstück bei Rheinstetten-Forchheim lösten am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Anwohner meldeten gegen 21:45 Uhr per Notruf mehrere vermeintliche Schussgeräusche aus Richtung des an den Buchenweg angrenzenden Waldstücks.

Da bereits zurückliegend Hinweise auf eine unberechtigte Jagdausübung in dem Gebiet vorlagen, musste die Polizei auch nun den Verdacht der Jagdwilderei in Betracht ziehen. Deshalb umstellten und durchsuchten die Polizeikräfte das Waldstück mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos großräumig. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz.

Gegen 05:00 Uhr wurde der Einsatz beendet, ohne dass sich dabei weitere Anhaltspunkte für den Ursprung der gemeldeten Knallgeräusche ergaben.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Telefonnummer 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe

69-jähriger in Kontrollstelle auf Polizeibeamten zugefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 69-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ist am Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden, nachdem er offenbar gezielt mit seinem Auto auf einen Polizeibeamten zugefahren war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten Zeugen der Polizei einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer.

Gegen 22.30 Uhr näherte sich dann ein Mercedes Benz einer polizeilichen Kontrollstelle in der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe. Allem Anschein nach handelte es sich hierbei um das kurz zuvor gemeldete Fahrzeug. Ein 27-jähriger Polizeibeamter wollte das Auto anhalten und trat auf die Straße.

Trotz deutlicher Haltezeichen beschleunigte das Fahrzeug und fuhr in Richtung des Beamten. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Polizisten verfolgten den Flüchtigen daraufhin und stoppten das Fahrzeug im Bereich der Insterburger Straße. Dort nahmen sie den 69-jährigen Mann vorläufig fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Polizeibeamte blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der 69-jährige Autofahrer muss sich nun wegen des Verdachts schwerwiegender Verkehrsstraftaten verantworten. Sein Führerschein sowie das Auto wurden beschlagnahmt.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat, dauern an.

Drei Festnahmen nach Ladendiebstahl

Karlsruhe (ots) – Drei Tatverdächtige eines gemeinschaftlichen Ladendiebstahls im Alter von 18, 19 und 34 Jahren wurden am Donnerstagabend vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 17:20 Uhr, wie der 18-jährige algerische Staatsangehörige gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Männern in einem Sportgeschäft in der Karlsruher Innenstadt Sportbekleidung im Wert von mehreren hundert Euro entwendete und anschließend flüchtete.

Gegen 19:20 Uhr wurde der Ladendetektiv auf den 19-jährigen marokkanischen und den 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen aufmerksam und nahm über die Videoaufzeichnung wahr, wie beide gemeinschaftlich Bekleidungsstücke an sich nahmen.

Als die beiden mutmaßlichen Täter das Ladengeschäft daraufhin ohne zu bezahlen verließen, konfrontierte der Ladendetektiv sie mit der Tat und verständigte die Polizei. Vor dem Geschäft stellte der Zeuge dann auch den 18-Jährigen fest.

Die alarmierten Polizeistreifen nahmen die drei mutmaßlichen Täter schließlich vorläufig fest. Bei der körperlichen Durchsuchung der Männer konnten die Polizeibeamten Teile des Diebesgutes auffinden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Tatverdächtigen heute dem Haftrichter vorgeführt.