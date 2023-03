6-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Erzbergerstraße kam es an der Kreuzung zur Pettenkoferstraße am 09.03.2023, gegen 7 Uhr, an einer Ampel zu einem Auffahrunfall zwischen einer 32-Jährigen und einer 30-Jährigen.

Hierbei wurde die 6-jährige Tochter der 30-Jährigen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Taschendiebstahl

Ludwigshafen-West (ots) – Eine 81-Jährige lief am 09.03.2023, gegen 09:15 Uhr, die Valentin-Bauer-Straße entlang, als ihr auf Höhe eines Spielplatzes eine unbekannte Person ihren Stoffbeutel aus der Hand stahl und wegrannte. In dem Beutel befand sich auch ihr Geldbeutel mit etwa 50 Euro Bargeld.

Die Person konnte die 81-Jährige wie folgt beschreiben: Etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, sportliche Figur, blaue Jacke und grüne Baskenmütze.

Wir bitten Zeugen sich zu melden. Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

E-Bike gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus einer Fahrradbox in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Von-Weber-Straße wurde zwischen dem 08.03.2023, 18 Uhr und dem 09.03.2023, 16:30 Uhr ein E-Bike gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geldkassetten gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße An der Froschlache wurde zwischen dem 06.03.2023, 10:30 Uhr, und dem 09.03.2023, 12 Uhr, zwei Geldkassetten gestohlen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ludwigshafen (ots) – Der parkende Golf einer 26-Jährigen wurde am 09.03.2023 zwischen 8 Uhr und 13:30 Uhr durch eine unbekannte Person beschädigt. Das Auto stand zur fraglichen Zeit in der Schloßgasse. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einfach weg. Am Auto der 26-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (09.03.2023) zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Hochhauses in der Sternstraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Schmuck und Ausweisdokumente.

Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.