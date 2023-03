Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer (Foto)

Westheim/L 538 (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 538 zwischen Bellheim und Westheim in Höhe der Holzmühle. Nach bisherigen Ermittlungen kam ein 55 Jahre alter Krad-Fahrer aus dem Kreis Germersheim aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte in das danebenliegende Waldgebiet.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik geflogen werden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Ein Gutachter wurde zur weiteren Ermittlung des Unfallgeschehens beauftragt. Zur Unfallaufnahme musste die L538 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Mutiger Autofahrer stoppt Falschfahrer

Kandel (ots) – Schlimmeres verhindert hat heute Morgen gegen 03:30h ein 47-jähriger Autofahrer, der die A65 befuhr. An der durch Baustellenarbeiten beeinträchtigten Anschlussstelle Kandel-Süd fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers falsch herum auf die Autobahn in den einspurigen Bereich der Baustelle auf.

Ein 47-jähriger Autofahrer, der dem LKW entgegenkam, blockierte geistesgegenwärtig die Fahrspur. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der LKW von der Autobahn heruntergeleitet. Für ca. 10 Minuten stand der Verkehr still, sodass sich ein kleiner Stau bildete. Nach bisherigen Ermittlungen wurde niemand gefährdet. Vom Falschfahrer wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Pedal verwechselt kommt teuer zu stehen

Wörth (ots) – Ca. 41.000 Euro Sachschaden verursachte ein 85 Jahre alter Porschefahrer, weil er Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte. Auf der K15 in Richtung A65, Anschlussstelle Wörth-Dorschberg, hielt am Donnerstag gegen 16:40 Uhr ein Sattelschlepper verkehrsbedingt an der dortigen Einmündung an.

Der nachfolgende Porschefahrer erkannte dies zwar, rutschte aber seinen Angaben zufolge vom Bremspedal auf das Gaspedal ab. Dadurch beschleunigte der Sportwagen stark und kollidierte mit dem Heck des Sattelaufliegers.

Die beiden Insassen des Porsche wurde leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Der Verkehr war für knapp eineinhalb Stunden durch Absicherungs- und Abschleppmaßnahmen beeinträchtigt.

Gurtmuffel im Visier

Lingenfeld/Germersheim/Hördt (ots) – Am Donnerstag führten Germersheimer Polizisten gleich mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Überwachung des Durchfahrtverbots zwischen Lingenfeld und Westheim wurde ein Verstoß festgestellt. Anschließend wurden die „Gurtmuffel“ in der Hamburger Straße in Germersheim ins Visier genommen.

Insgesamt mussten 37 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt verwarnt werden. Abschließend wurde dann noch das Durchfahrtverbot zwischen Hördt und Rülzheim (Mühlweg) überwacht. Hier kam es dann nochmal zu insgesamt acht Verstößen.

Einbahnstraße falsch befahren

Germersheim (ots) – Gestern Vormittag kontrollierte die Polizei Germersheim die Verkehrsregelung in der 17er Straße in Germersheim. Dort missachteten insgesamt acht Fahrzeugführer die Einbahnstraße. Das Bußgeld beläuft sich auf jeweils 50 Euro.

Fahrbahn ist wieder frei

Germersheim/B9 (ots) – Stand 16 Uhr – Am Freitagnachmittag kam es um 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Mitte und Germersheim-Süd, bei welchem zwei Fahrzeugführer beteiligt waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Unfallverursacher das Stauende an der Baustelle und wollte zunächst vor der Einfädelung auf den linken Fahrstreifen wechseln, um eine Kollision zu verhindern. Dort übersah er jedoch den sich von hinten annähernden anderen Unfallbeteiligten.

Beim Zusammenstoß drehte sich der Unfallverursacher mehrfach und kam in den Leitplanken zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Mitte und Süd für eine Stunde voll gesperrt werden.

