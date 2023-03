Mann nach Streit schwer verletzt – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Freitag (10.03.2023) gegen 01:30 Uhr gerieten zwei Unbekannte mit einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen in Frankenthal in der Mühlstraße, Ecke Johannes-Mehring-Straße, in Streit. Im weiteren Verlauf setzen die unbekannten Männer ein Messer ein und verletzten den 24-Jährigen schwer am Rücken und den 22-Jährigen leicht an der Hand.

Nachdem Zeugen die Personen getrennt hatten, flüchteten die Verdächtigen in Richtung Bahnhof. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 24-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr. Sein Zustand konnte mittlerweile stabilisiert werden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die geflüchteten Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben:

beide ca. 25 Jahre alt, kurze Haare, einer mit schwarzer Jacke und Jeans, der andere mit weißer Jacke bekleidet und trug eine Brille Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.