Unfallflucht mit deutlichem Sachschaden (Foto)

Speyer (ots) – Am Donnerstag 09.03.2023 zwischen 09-09:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Kia ProCeed, der in einer Parklücke am linken Fahrbahnrand der Straße „Im Geißhorn“ auf Höhe einer Kurve geparkt war.

Der Kia trug einen tiefen Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite davon. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 5.000 Euro.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise von Augenzeugen oder Personen, die Tatverdächtige bzw. das verursachende Fahrzeug benennen können. Meldungen bitte an Tel: 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

LKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots) – Am 10.03.2023 um 0:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 28-jährigen LKW-Fahrer in der Auestraße und stellte bei ihm Marihuanageruch und Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC. Daher untersagten die Beamten dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt, verbrachten ihn zur Dienststelle und entnahmen ihm eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Einbruchspuren an Hoftor

Speyer (ots) – Zwischen dem 08.03.2023, 21:30 Uhr, und dem 09.03.2023, 17 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Hoftor in der Großen Gailergasse und verursachen hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Allerdings gelang dem oder den Tätern die Öffnung des Hoftores nicht.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – Zwischen dem 06.03.2023, 18 Uhr, und dem 07.03.2023, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür eines Vereinsheims in der Friedrich-Ebert-Straße und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.400 Euro. Allerdings gelang es dem oder den Tätern nicht, in das Vereinsheim einzudringen.

