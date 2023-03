Unfall mit verletzter Autofahrerin (Foto)

Freimersheim (ots) – Leichte Verletzungen erlitt gestern (09.03.2023) eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 540 zwischen Freimersheim und Hochstadt. Die Frau wollte in Höhe eines Aussiedlerhofs ein mit Warnblinklicht fahrendes Müllauto überholen.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Müllwagens war gerade im Begriff, rückwärts in den Aussiedlerhof zu fahren und übersah hierbei das überholende Fahrzeug. Bei der Kollision wurde das Auto der 19-Jährigen nach links in den Grünstreifen geschleudert und total beschädigt.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 20.000 Euro.

Unangepasste Geschwindigkeit

Flemlingen (ots) – Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Fahrzeug eines 18 Jahre alten PKW-Fahrers, der gestern Mittag (09.03.2023, 13.30 Uhr) in einer Kurve auf der L 512 zwischen Flemlingen und Hainfeld aufgrund regennasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam.

Vermutlich verlor er hierbei in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW, schleuderte nach links in die Schutzplanke und riss diese mit voller Wucht aus der Verankerung. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

Zwei Unfallfluchten mit alkoholisierten Fahrern

Böbingen/Maikammer (ots) – Zwei Unfallfluchten mit Fahndungserfolgen hatte die Polizei Edenkoben am heutigen Freitag zu verbuchen. Zunächst beschädigte gegen 12:15 Uhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben einen geparkten PKW Mercedes Benz in der Straße „Schöngewanne“ in Böbingen, verursachte hierbei einen Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro und entfernte sich hiernach mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer konnte von einer Streife der Polizei Speyer kurz darauf in Hanhofen festgestellt und bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille ermittelt werden. Zu allem Überfluss hatte der Mann noch eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug.

Ebenfalls alkoholisiert, mit einem später festgestellten Atemalkoholwert von 1,58 Promille, setzte sich ein 57-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer gegen 13:30 Uhr hinter das Steuer seines Audi und wollten diesen in der Prälat-Eichenlaub-Straße in Maikammer auf der Fahrbahn wenden. Hierbei setzte er den PKW gegen eine anliegende Begrenzungsmauer und beschädigte diese. Auch er entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte aber ebenfalls wenig später kontrolliert werden. Wie ermittelt werden konnte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen, der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt und gegen beide Fahrer werden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

PKW-Brand

Edenkoben (ots) – Zu einem PKW-Brand kam es gestern Abend (09.03.2023, 20.18 Uhr) in der Rathenaustraße. Eine 55 Jahre alte BMW-Fahrerin nahm während der Fahrt Brandgeruch wahr. Sie hielt an und musste feststellen, dass an ihrem Fahrzeug vermutlich wegen einem technischen Defekt eine Rauchentwicklung entstand.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den PKW-Brand schnell unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.