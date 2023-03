Körperliche Auseinandersetzung in der Kaiserpassage

Worms (ots) – Am Donnerstag 09.03.2023 gegen 17:30 Uhr kam es in Worms zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Ausgang der Kaiserpassage, der zum Platz „Am Römischen Kaiser“ führt. Aufgrund der vielen Besucher versuchte ein bislang unbekannter Mann sich an einem 46-jährigen Mann vorbeizudrücken, worauf dieser ihn ansprach. Daraufhin schlug der bislang unbekannte Täter dem 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn so schwer, sodass dieser in ein spezialisiertes Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Tatverdächtige entfernte sich sodann unerkannt von der Örtlichkeit.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,85-1,90 m groß, normale Gestalt, kurze, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, afrikanischer Phänotyp. Er war mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hose bekleidet.

Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben kann oder Zeuge der Tat wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Kreis Alzey-Worms

LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Gau-Bickelheim (ots) – Bei der Überprüfung eines 30-jährigen LKW-Fahrers hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 8.3.2023 gegen 09:15 Uhr einiges zu beanstanden. Dabei begann die Überprüfung zunächst im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, die am Autohof in Gau-Bickelheim durchgeführt wurde.

Zunächst konnte der 30-Jährige für seine Ladung die notwenigen Lade- und Frachtpapiere nicht vorzeigen. Bei der sich anschließenden Überprüfung der Sozialvorschriften konnte der Fahrer nicht im erforderlichen Umfang Daten über die Lenk- und Ruhezeiten nachweisen.

Zudem ergab sich während der Kontrolle der Verdacht auf Einfluss von Betäubungsmitteln. Dies bestätigte ein Vortest, den die Beamten durchführten.

Für den 30-Jährgien war die Weiterfahrt beendet und er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 30-jährigen Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim