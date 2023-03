Gas und Wasser abgestellt

Bad Kreuznach (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag im Bereich der Pfingstwiese in Bad Kreuznach. Ein 37-jähriger Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße. Um eine Gefahr für ihn und unbeteiligte Anwohner auszuschließen, mussten zunächst Gas und Wasserzufuhr des Anwesens abgestellt werden.

Der 37-Jährige, bei dem zusätzlich der Verdacht bestand, dass er im Besitz einer Waffe ist, konnte gegen 14:50 Uhr durch Spezialkräfte der Rheinland-Pfälzischen Polizei in seiner Wohnung angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss in eine Klinik eingeliefert.

Aus technischen Gründen mussten die Gasleitungen mehrerer Anwesen in der Güterbahnhofstraße abgeschaltet werden. Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Kreuznach werden nun bei allen Anwohnern persönlich erscheinen, um die Gaszufuhr jeweils wieder in Gang zu bringen.

Autofahrer filmt Polizeibeamte bei Straßenreinigung

Bad Kreuznach (ots) – Am 07.03.2023 befanden sich gegen 18:20 Uhr Polizeibeamte in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach. Dort kam es kurz zuvor zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund herumliegender Fahrzeugteile musste die Fahrbahn durch die Beamten gereinigt werden.

Hierbei entdeckten die Beamten wie ein 55-jähriger Taxifahrer diese bei der Straßenreinigung filmte, während er mit seinem Fahrzeug an der Unfallstelle vorbeifuhr. Der Taxifahrer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf die rechtswidrige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt hingewiesen.

Das angefertigte Video konnte noch vor Ort durch die Beamten eingesehen werden. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Punkt beim Kraftfahrbundesamt rechnen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirn (ots) – Am Freitag, den 10.03.2023, kam es auf der L230 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Laut ersten Ermittlungen musste ein Fahrzeugführer einem entgegen kommenden Fahrzeug ausweichen um eine Kollision zu vermeiden und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Ausweichende geriet in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und kam sodann zum Stehen. Aufgrund des Aufpralls im Straßengraben wurde der Fahrzeugführer vorsorglich mittels Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Zeugen für den Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Mehrere Einbrüche in Kirn (Physio- und Arztpraxis)

Kirn (ots) – Im Zeitraum vom 09.03.2023 auf den 10.03.2023 wurde im Stadtbereich Kirn in zwei Arzt und Physiopraxen eingebrochen. Der oder die bislang unbekannte/n Täter verschafften sich in einem Fall mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten anschließend Bargeld.

In einem weiteren Fall blieb der Einbruch lediglich bei einem Versuch. Zeugen der Taten werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.