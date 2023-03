Darmstadt

Fahrraddieb im Gartenhaus Täter flüchtet auf Pedelec

Darmstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen (10.3.) hat sich ein noch unbekannter Dieb in einem Gartenhaus in der Wittmannstraße zu schaffen gemacht und mit einem gestohlenen roten Pedelec das Weite gesucht. Gegen 4 Uhr hatten Zeugen die verdächtigen Geräusche wahrgenommen und anschließend die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief bislang ohne Erfolg.

Der Kriminelle wurde auf ein Alter von etwa 15 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,70 Meter geschätzt. Er war von schmaler Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine helle Regenjacke.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen zu dem Flüchtenden oder dem Verbleib des Rades unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit vielen Verletzten auf der A5

Weiterstadt (ots) – Am Donnerstag (09.03.)gegen 17:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 bei Weiterstadt in Fahrtrichtung Frankfurt auf der linken Spur ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Verkehrsteilnehmer abbremsen.

Ein 51-jähriger aus dem Kreis Offenbach ist aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes Sprinter auf das Stauende aufgefahren und hat dabei einen VW Transporter auf zwei weitere Pkws geschoben.

In dem Sprinter des Verursachers befanden sich mehrere Mitfahrer, die neben dem Fahrer ebenfalls durch den Aufprall verletzt wurden. In den geschädigten Fahrzeugen befanden sich ebenfalls mehrere Insassen.

Durch den Unfall kam es zu insgesamt zu 15 verletzten Personen, davon 4 Insassen schwer verletzt. Die Personen wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser abtransportiert.

Alle involvierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es traten Betriebsstoffe aus und die Fahrbahn musste gereinigt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von mindestens 250.000 Euro.

Bis zur Räumung der Unfallstelle blieb die Autobahn teilweise für ca. 2 Stunden gesperrt.

Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Schaafheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09./10.03.), 00.07 Uhr, wurde ein Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch eine Wunderkerze in der Dachgeschosswohnung ausgelöst worden sein.

Die betreffende Wohnung brannte nahezu aus, die weiteren Wohnungen des 1. OG und EG wurden aufgrund der Rauchentwicklung und eingesetztem Löschwasser ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen und können aktuell nicht mehr bewohnt werden.

Die beiden 25- und 27-jährigen Wohnungsinhaber wurden mit leichter Rauchgasintoxikation in eine Klinik verbracht. Alle weiteren Hausbewohner blieben unverletzt und sind bei Bekannten, bzw. in Hotels untergekommen.

Der zu erwartende Sachschaden könnte nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen.

Die Feuerwehren aus Schaafheim, Mosbach, Babenhausen und Langstadt waren oder sind ebenso wie der Rettungsdienst vor Ort. Die Polizeistation Dieburg hatte zwei Streifenwagen im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und werden durch das zuständige Fachkommissariat fortgeführt.

Einbrechern steigen in Dachfenster ein und entwenden Werkzeug

Weiterstadt (ots) – Am späten Dienstagabend (7.3.) haben Hausbesitzer in der Georg-Storm-Straße die Spuren ungebetener Gäste entdeckt und im Nachgang die Polizei informiert. Die Beamtinnen und Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs eingeleitet und suchen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erstreckt sich die Tatzeit über einen länger, zw. Samstag (18.2.) und Dienstagabend (7.3.) zurückreichenden Zeitraum.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Täter auf ein Baugerüst und stiegen über ein Dachfenster ein. Dort suchten sie nach Beute und entwendeten Werkzeug im Wert mehrere Hundert Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können und kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Betrüger nutzen Messengerdienst und machen Beute

Südhessen/Roßdorf (ots) – Wiederholt haben sich Kriminelle den Messenger Dienst „WhatsApp“ zu nutzen gemacht und Geld erbeutet. Die Betrüger werden nach wie vor nicht müde, sich als vermeintliche Kinder mit finaziellen Sorgen, auszugeben.

Mit dieser Masche meldeten sich Täter am Donnerstag (9.3.) beieinem Elternpaar in Roßdorf. Gegen 16 Uhr ploppte die Nachricht auf dem Handy der Besorgten auf. „Hallo Mama, hallo Papa! Mein Handy ist in die Toilette gefallen und kaputt. Deshalb habe ich eine neue Nummer. Bitte speichert sie ab.“ So der Beginn des Nachrichtenaustausches.

Rasch kamen Geldforderungen, als finanzielle Nöte getarnt, ins Spiel. Im Glauben, es handele sich um ihr richtiges Kind, überwies das Elternpaar Geldbeträge in Höhe mehrerer Tausend Euro. Danach flog der Schwindel auf.

Das Fachkommissariat ZE 40 von der südhessischen Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten nehmen den aktuellen Fall zum Anlass und warnen erneut:

Bei Nachrichten von unbekannten Rufnummern über Messengerdienste gilt es misstrauisch zu bleiben! Nehmen Sie Kontakt mit der Ihnen bekannten Person unter der alten Rufnummer auf und verifizieren Sie die an sie herangetragene Geschichte. Überweisen Sie unter keinen Umständen Geldbeträge aufgrund von Nachrichten einer Ihnen unbekannten Rufnummer. Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderung nicht unter Druck setzen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige zu wenden, nachzufragen und zu überprüfen, von wem die Nachricht wirklich kommt.

Rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter Tel: 06151 969-40444 zur Verfügung.

Kreis Bergstraße

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Einhausen (ots) – Zwischen Dienstagabend (07.03.), 19 Uhr, und Donnerstagmorgen (09.03), 08 Uhr, brachen Kriminelle eine Scheune in der Mathildenstraße auf. Unter der Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen unentdeckt auf das Gelände.

Aus einer Scheune entwendeten sie unter anderem einen Satz Reifen, zwei Kettensägen und Batterieladegeräte im Wert von circa 2.000 Euro. Die Unbekannten flüchteten anschließend.

Die Kriminalpolizei (K 41) in Heppenheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen? Die Ermittler sind unter Tel: 06252/706-0 zu erreichen.

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss am Steuer

Heppenheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (10.03.) fiel einer Heppenheimer Polizeistreife gegen 02 Uhr ein Auto auf, das die Bundesstraße 460 in leichten Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 60-jährigen Fahrers stellten die Ordnungshüter einen deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest bestätigte dann die Vermutung der Beamten, das Gerät zeigte 0,74 Promille an. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 60-Jährigen reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Marihuana.

Im Anschluss der Kontrolle wurde der Wagenlenker vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss wird er sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bürstadt (ots) – Zwischen Sonntagmittag (05.03.), 14 Uhr, und Donnerstagmittag (09.03), 12 Uhr, brachen Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Räume.

Anschließend machten sie sich unbemerkt davon. Ob und was die Kriminellen erbeuteten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim,

Tel: 06252/706-0.