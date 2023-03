In Wohnhaus angegriffen

Limburg, In der Schwarzerde, Donnerstag, 09.03.2023, 20:10 Uhr

(wie) – Am Donnerstag wurden ein Mann und eine Frau in einem Wohnhaus in Limburg geschlagen und verletzt. Die Polizei wurde gegen 20:10 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „In der Schwarzerde“ gerufen. Dort soll eine Gruppe Männer einen 19-Jährigen an einer Wohnung angegriffen und durch Schläge gegen den Kopf verletzt haben.

Erst als eine 74-jährige Nachbarin eingriff und die Polizei rief, sollen die Täter von dem Mann abgelassen haben. Vor ihrer Flucht sei aber der Frau noch gegen den Hinterkopf geschlagen worden.

Die insgesamt 6 Angreifer waren dunkel gekleidet und 20-25 Jahre alt. Einer hatte eine auffällige Hasenscharte und blonde bis braune Haare.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Bei Streit im Straßenverkehr verletzt

Limburg, Rosengasse, Donnerstag, 09.03.2023, 15:45 Uhr

(wie) – In Limburg kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zweier Fahrzeugführer, bei der einer von ihnen verletzt wurde. Ein 22-jähriger Paketauslieferer befuhr mit einem Kleintransporter die Rosengasse. Ihm entgegen sei ein silberner Opel gefahren und aufgrund der engen Straße kam man offenbar nicht aneinander vorbei.

Hierüber sei es gegen 15:45 Uhr zum Streit gekommen zu einem Streit gekommen, bei welchem der Fahrer des Opel mit einem Hund aus seinem Wagen gestiegen und handgreiflich geworden sein soll. Er habe den 22-Jährigen gegen den Lieferwagen geschubst, wobei dieser sich leicht verletzt habe.

Anschließend sei der Angreifer verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel: 06431/ 9140-0 zu melden.

Illegales Straßenrennen

Limburg, Schiede, Donnerstag 09.03.2023, 23:10 Uhr

(wie) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Limburg ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen beobachtet und beendet. Eine Streife stand gegen 23:10 Uhr an der Kreuzung Dr.-Wolff-Straße/ Schiede und wartete an der roten Ampel. Plötzlich kam auf der Schiede ein VW mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung gefahren, direkt gefolgt von einem ebenfalls rasenden BMW.

Hierbei fuhr der VW auf dem linken, der BMW auf dem rechten Fahrstreifen, wobei die Fahrzeuge offensichtlich in Geschwindigkeit und Beschleunigung miteinander konkurrierten.

Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte die Fahrzeuge und die 20 und 22 Jahre alten Fahrer an der Kreuzung B 49/ B8 kontrollieren. Gegen beide wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Hierzu nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.