Trickdieb auf Discounter-Parkplatz

Flörsheim (he) – Ein besonders dreister Dieb war am Donnerstag 09.03.2023 auf dem Parkplatz eines in der Wickerer Straße gelegenen Discounters unterwegs und erbeutete dort von einer 76-Jährigen die Handtasche. Gegen 12:00 Uhr hatte die Geschädigte gerade ihren Einkauf beendet und stieg auf den Beifahrersitz des Pkw, in dem ihr Mann auf sie gewartet hatte. Ihre Handtasche stellte sie im Fußraum vor sich ab.

Kaum hatte sie Platz genommen, klopfte ein fremder Mann an ihre Scheibe, sprach sie in einer für sie unverständlichen Sprache an und gestikulierte wild. Währenddessen habe er sich auch in das Fahrzeuginnere gebeugt und für reichlich Verwirrung gesorgt. Nachdem er abgewimmelt werden konnte, fuhr das Ehepaar von dem Parkplatz.

Erst im Nachgang wurde das Fehlen der Handtasche samt Geldbörse, Bargeld, Bankkarten und weiterer persönlicher Dokumente festgestellt.

Beschreibung des Mannes:

Circa 30 Jahre alt, etwas 1,75 Meter groß, normale Statur, laut der Geschädigten „orientalisches Aussehen“, trug einen Bart, war bekleidet mit einem hellen Mantel und hatte ein sehr gepflegtes Äußeres.

Die Polizei bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu dem Tatgeschehen und dem unbekannten Mann.

Telefonbetrüger erbeuten bei Seniorin Bargeld

Hochheim am Main, Massenheim, Donnerstag 09.03.2023, 18-21.00 Uhr

(pa) – In Hochheim waren Telefonbetrüger am Donnerstag mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ erfolgreich. Am Vormittag erhielt eine Seniorin aus Massenheim einen Anruf der Betrüger. Das Vorgehen der Täter entsprach der derzeit sehr verbreiteten Betrugsmasche, bei der die Angerufenen zunächst durch eine schlimme Nachricht geschockt werden, um diesen Zustand anschließend auszunutzen und an ihre Hilfsbereitschaft zu appellieren.

So wurde der lebensälteren Dame geschildert, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse eine hohe Kaution aufgebracht werden.

Es gelang den Betrügern, die geschockte Seniorin dazu zu bringen, eine größere Bargeldsumme außerhalb ihrer Wohnanschrift in der Straße „Am Dornbusch“ (Gartenstadt) zu deponieren, um diese als „Kaution“ von einem angeblichen Rechtsanwalt abholen zu lassen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und bittet Personen, die zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr im Bereich der Gartensiedlung Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet

Bad Soden, Bismarckstraße, Donnerstag 09.03.2023, 18:10-19:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Bad Soden in der Bismarckstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten und anschließend unerkannt flüchteten. Zwischen 18:10-19:30 Uhr stiegen der oder die Täter über den Gartenzaun des angegangenen Objektes und öffneten anschließend gewaltsam die Terrassentür.

Während der Absuche der Innenräume nach Diebesgut fiel den Tätern hochwertiger Schmuck in die Hände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel: (06192) 2079-0 um Hinweise.

Pedelecs aus Gartenhaus gestohlen

Eppstein, Vockenhausen, Weingasse, 08.03.2023, 18.15-20.50 Uhr

(pa) – Am Mittwoch wurde in Eppstein Vockenhausen in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 18.15 Uhr und 20.50 Uhr am Abend in der Weingasse. Gewaltsam verschafften sich ein Unbekannte Zutritt in einen im Garten einer Doppelhaushälfte befindlichen Schuppen. Aus diesem entwendeten die Täter zwei Elektrofahrräder, in denen sich jedoch keine Akkus befanden.

Bei den gestohlenen Pedelecs, deren Wert sich zusammen auf knapp 6.000 Euro beläuft, handelt es sich um ein grau-rotes Modell „Reaction Hybrid Race 625“ sowie ein petrol- und orangefarbenes Modell „Reaction Hybrid Pro 625“, beide vom Hersteller „Cube“.

Das erstgenannte Rad konnte kurz nach der Tat aufgefunden werden.

Ein Anwohner der Hauptstraße meldete sich bei der Polizei, nachdem er gegen 20.50 Uhr eine Person beobachtet hatte, die ein Fahrrad in seinem Hof abgestellt hatte und davongegangen war. Eine Personenbeschreibung konnte der Zeuge aufgrund der Lichtverhältnisse nicht abgeben. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mobilfunkladen

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 08.03.2023, 21.00 Uhr

(pa) – In Bad Soden kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruchsversuch in ein Mobilfunkgeschäft. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand über Nacht versucht, die Eingangstür des in der Königsteiner Straße ansässigen Ladens gewaltsam zu öffnen. Die Tür hatte jedoch standgehalten.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192)2079-0 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Flörsheim, Freitag 24.02.2023, 17:30 Uhr – Samstag 25.02.2023, 12:30 Uhr

(he) – Am Samstag 25.02.2023 wurde in der Rheinallee in Flörsheim eine Unfallflucht festgestellt, bei der ein Sachschaden von circa 7.000 Euro verursacht wurde. Nach den ersten Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeuginnen oder Zeugen des Unfallgeschehens. Ein Mercedes CLA in blau wurde am Freitag, dem 24.02. in Höhe der Hausnummer 73 abgestellt.

Am nächsten Tag, gegen 12:30 Uhr war dann die linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Fahrertür, Fondtür sowie das Rad hinten links wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer (06145) 5476-0 um Hinweise.

