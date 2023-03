Frauen im Bahnhof Treysa sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Treysa (ots) – Wegen exhibitionistischen Handlungen im Bahnhof Treysa ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit dieser Woche. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 55-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis. In der jüngsten Vergangenheit soll dieser sich vor Frauen und teilweise Jugendlichen entblößt und diese dadurch belästigt haben.

Um die Vorfälle lückenlos aufzuklären, sucht die Bundespolizeiinspektion Kassel nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Taten wurde, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unbekannte Täter brechen in Schule ein

Fritzlar (ots) – 08.03.2023, 16 Uhr bis 09.03.2023, 06:55 Uhr – In eine Schule am Dr.-Jestädt-Platz brachen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen ein und stahlen Bargeld sowie zwei IPads. Die Täter kletterten über den Sicherungszaun der Schule und versuchten zuerst zwei Fenster aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Anschließend brachen sie eine Tür auf und betraten das Schulgebäude.

Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und brachen mehrere Geldkassetten auf. Sie stahlen das enthaltene Bargeld sowie zwei IPad Air. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden IPads konnten im Rahmen der anschließenden Ermittlungen bei zwei jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der in der Schule angerichtete Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

