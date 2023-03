Korbach: Die Polizei-News

Reifen an Auto zerstochen

Frankenberg (ots) – Heute Morgen (10. März) stellte ein Autobesitzer fest, dass an seinem Fiat Panda alle vier Reifen zerstochen worden waren. Das Auto war am Samstagnachmittag (4. März) auf dem Hof vor einem Haus in der Wigand-Gerstenberg-Straße abgestellt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Sachbeschädigung an Schule, Mülleimer von Wand gerissen

Frankenberg (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein Unbekannter einen an einer Wand befestigten Mülleimer auf dem Gelände der Edertalschule.

Da der fest an der Kulturhalle angebrachte Mülleimer herausgerissen wurde, entstand auch erheblicher Schaden an der Wand. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen