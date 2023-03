Versuchter Einbruch in Altenzentrum

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am gestrigen Donnerstagabend offenbar in ein Altenzentrum in der Straße „Am Wehrturm“ in Niederzwehren einzubrechen. Der Unbekannte hatte an einem verschlossenen Eingang gegen 21:10 Uhr das Element einer Glasschiebetür eingetreten oder eingeschlagen. Eine Zeugin hatte ihn dort beobachtet und daraufhin über den Notruf 110 die Polizei verständigt.

Der Mann war anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. In das Altenzentrum selbst war er anscheinend nicht gelangt, weil eine weitere Schiebetür ihm den Weg versperrte.

Da die Zeugin ihren Angaben zufolge bei dem Täter auch eine Schusswaffe gesehen hatte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht mehr zu einer Festnahme führten.

Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs werden nun von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Der Mann war ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Gestalt und mitteleuropäisches Aussehen. Er trug einen orangefarbenen Gehörschutz.

Zeugen, die in Niederzwehren gestern Abend verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Streifen nehmen 2 flüchtende Fahrraddiebe fest

Kassel-Süd (ots) – Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang Streifen des Polizeireviers Mitte am gestrigen Donnerstagabend in Kassel die Festnahmen von zwei flüchtenden Fahrraddieben. Der Anwohner hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer im Philosophenweg in der Südstadt mit einem Seitenschneider am Schloss eines Pedelecs zu schaffen machten.

Er alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung der drei Täter und ihrer anschließenden Fluchtrichtung durch. Die zeitgleich eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere führte wenige Augenblicke später bereits zum Erfolg.

Beamte des Reviers Mitte nahmen einen der mutmaßlichen Täter, einen 47 Jahre alten Mann aus Kassel, fest, der in Richtung Karlsaue flüchtete. In diesem Bereich fand die Streife auch das mutmaßlich gestohlene Pedelec. Eine andere Streife des Reviers Mitte schnappte etwas später auch einen zweiten Tatverdächtigen.

Gegen 20:20 Uhr nahmen sie den 37-Jährigen aus Kassel im Rahmen der Fahndung an der „Trompete“, oberhalb des Weinbergs, fest. Die beiden Festgenommenen wurden für die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Revier gebracht. Sie müssen sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern aktuell an.

Verursacher verlor vermutlich Teile der Frontstoßstange

Kassel-Süd (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach einer Unfallflucht in der Damaschkestraße, bei welcher der Verursacher vermutlich Teile seiner Frontstoßstange verlor (siehe Foto), nach Zeugen. Der Unfall hatte sich am vergangenen Samstag, dem 4. März, zwischen 18-21:10 Uhr ereignet.

Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen gegen einen am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Damaschkebrücke stehenden Seat Arona gestoßen. An dem Seat war hinten links ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Der unbekannten Verursacher, der von der Unfallstelle flüchtete, hatte dort zwei größere graue Teile verloren, die von der Frontstoßstange seines Wagens stammen dürften.

Nun erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe, Hinweise auf ein derart beschädigtes Fahrzeug und dessen bislang unbekannten Fahrer zu bekommen.

Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

