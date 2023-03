Polizei Eschwege

Polizei nimmt Ladendieb nach Flucht aus Kaufland vorläufig fest

Eschwege (ots) – Nach einem Ladendiebstahl hat sich der vermeintliche Tatverdächtige eine fußläufige Flucht mit den Beamten der Eschweger Polizei geliefert, die für den Mann letztlich in der Gewahrsamszelle der Polizeistation endete.

Champagner geklaut und abgehauen

Mitarbeiter des Einkaufsmarktes Kaufland in der Thüringer Straße in Eschwege meldeten am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr, dass man einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt habe. Dieser habe ein Flasche Champagner im Wert von knapp 40 Euro klauen wollen.

Kurz darauf konnte sich der Tatverdächtige aber der Kontrolle durch die Marktmitarbeiter entziehen und flüchtete mit seiner Beute fußläufig aus dem Geschäft in Richtung eines Möbelhausgeländes. Von dort setzte der Mann seine Flucht auf die Hauptstraße und dann zum Gelände eines nahegelegenen Speditionsbetriebes fort, wo er letztlich von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte.

Tatverdächtiger über Nacht ins Gewahrsam der Polizeistation verbracht

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann, der mit festem Wohnsitz im Rhein-Sieg-Kreis gemeldet ist, sich derzeit aber im Raum Eschwege aufhält. Der Tatverdächtige ist über Nacht im Gewahrsam der Eschweger Polizei untergebracht worden und musste sich im Laufe des Freitagvormittags dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterziehen. Im Anschluss daran ist der 37-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen worden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Verkehrsunfallfluchten

Eschwege (ots) – Gleich in mehreren Fällen von Unfallflucht haben die Beamten der Polizei in Eschwege aktuell Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall konnte der Verursacher bereits zeitnah ermittelt werden. In zwei weiteren Fällen hoffen die Beamten noch auf sachdienliche Hinweise.

Lkw beschädigt Jägerzaun und fährt weiter; Verursacher ermittelt

Einen noch nicht näher bezifferten Schaden hat ein aus Polen stammender 28-jähriger Lkw-Fahrer angerichtet, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.22 Uhr mit einem Lkw mit Anhänger von Niederhone kommend den Bahnübergang nach Eltmannshausen überqueren wollte. Beim Befahren des Bahnübergangs geriet er in der unmittelbar davor befindlichen Rechtskurve mit seinem Gefährt offenbar zu weit nach rechts und kollidierte dabei mit einem Jägerzaun rechts neben der Fahrbahn. Anschließend setzte der Lkw dann ohne anzuhalten seine Fahrt auf der B 27 in Richtung Reichensachsen fort. Von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet, konnte der Lkw später von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der 28-jährige Fahrer gab im ersten Zuge an, die Beschädigung nicht wahrgenommen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Spiegel abgefahren; Verursacher flüchtet unerkannt; Polizei sucht Zeugen

In der Straße Wolfsgraben in Eschwege ist ein geparkter schwarzer Opel Corsa im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel, der Schaden liegt bei 500 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag um 12.36 Uhr. Zu dem Verursacher liegen aktuell keine Hinweise vor.

Lkw beschädigt Metallpfosten beim Wenden und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

In Eltmannshausen ist auf der Ortsdurchfahrt B 27 (Soodener Straße) bei einer Metallbaufirma ein Metallpfosten mit Schild (Schaden 500 Euro) beschädigt worden. Mutmaßlich verantwortlich für den Schaden ist ein bis dato unbekannter Lkw, der in dem Bereich wendete und dann die B 27 in Richtung Niddawitzhausen davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich laut einem Zeugenhinweis am frühen Freitagmorgen um kurz nach 04.00 Uhr.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Unfallverursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Wehretal hat am Donnerstagmorgen um kurz vor 09.00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als sie sich irrtümlich von der Landesstraße L 3404 auf den Zubringer zur Bundesstraße B 27 einordnete, der aufgrund von Baumaßnahmen aber für den Verkehr gesperrt ist. Die Frau war von Niederhone kommend in Richtung Jestädt unterwegs, befuhr dann zunächst den Linksabbiegerstrafen zur B 27, wechselte dann in der Folge aufgrund der Sperrung wieder auf die Geradeausfahrspur.

Dabei übersah sie den Wagen eines ebenfalls aus Wehretal stammenden 59-Jährigen der, um eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu vermeiden, seinerseits nach rechts zog, dabei aber von der Fahrbahn abkam und über eine Verkehrsinsel fuhr, wo er letztlich mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Am Auto des 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 400 Euro an den beschädigten Verkehrseinrichtungen. Da der 59-Jährige an der Unfallstelle über Schmerzen klagte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 47-jährige Unfallverursacherin blieb selbst ohne Schaden.

Alleinunfall; Schaden 3300 Euro

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Erfurt ist am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr verunfallt, als er mit einem Kleinbus von Wanfried von der Mühlhäuser Straße kommend in Richtung Einmündung zur B 249 unterwegs war.

Kurz vor dem Einmündungsbereich geriet der 30-Jährige offenbar zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Dabei verkeilte sich dann das rechte Vorderrad seines Kleibusses unter der seitlichen Schutzplanke und in der Folge fuhr der Mann letztlich in den Straßengraben, wo er mit seinem Fahrzeug zum Stehen kam.

Der Kleinbus musste später abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beschädigungen belaufen sich auf 3.000 Euro (Kleinbus) und 300 Euro (Schutzplanke).

Polizei Sontra

Topf auf eingeschaltetem Herd beginnt zu kokeln

Ein kokelnder Topf auf dem Herd einer Gaststätte hat gegen 00:17 am heutigen Freitagmorgen in Sontra zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Feuerwehr Rettungskräften geführt.

Zunächst wegen eines angeblichen Küchenbrandes ausgerückt, stellte sich vor Ort schnell heraus, dass ein Topf auf dem versehentlich angelassenen Herd stand, der dann letztlich eine Rauchentwicklung verursachte, die aber ohne Personen-oder Gebäudeschaden blieb. Notwendig wurde lediglich eine ausreichende Belüftung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Wildunfälle

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ist am Freitagmorgen um 06.15 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der Kreisstraße K 29 von Rechtebach in Richtung Thurnhosbach unterwegs war. Das lief nach der Kollision davon, am Auto des 60-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen gegen 06.35 Uhr auch auf der K 28 zwischen Lindenau und Sontra. Hier ist ein 28-jähriger Autofahrer aus Herleshausen ebenfalls mit einem Reh kollidiert, das im Anschluss dann auch das Weite suchte.

Der Frontschaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 2.000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Farbmarkierungskugeln; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ein Einfamilienhaus (Hauswand/Fenster) mit Farbmarkierungskugeln beschossen haben. Dadurch entstand ein Schaden von 100 Euro.

Darüber hinaus registrierte die Polizei in Hessisch Lichtenau am Montagabend noch weitere, ähnlich gelagerte Vorfälle im Bereich der Heinrichstraße, u.a. wurden am Steinwegcenter gegen 23.26 Uhr eine Werbetafel, sowie eine Aufzugstür, eine Fensterscheibe und Videokameras mit grüner und orangener Farbmunition beschossen.

In dem Fall existiert auch eine Beschreibung der Verantwortlichen, die evtl. auch für den Vorfall an dem Wohnhaus in Frage kommen könnten.

Haupttäter: männlich, ca. 16 -18 Jahre, ca. 170 cm, schlanke Gestalt, schwarze Hose, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkler Kapuzenpulli, weiße NIKE-Schuhe mit schwarzem „NIKE-Emblem“.

Mittäter: männlich, ca. 180-190 cm, ca. 17 -19 Jahre, schwarze Hose, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Wollmütze, weiße Nike Schuhe mit weißem „NIKE-Emblem“.

Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhofsvorplatz in der Straße „Am Nordbahnhof“ in Witzenhausen haben Unbekannte ein weißes Mountainbike der Marke GT (Modell Sensor) im Wert von 400 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Dienstagmorgen 06.50 Uhr und Mittwochnachmittag 16.10 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag ist einer 71-jährigen Frau aus Witzenhausen das Portmonee beim Einkaufen geklaut worden. Gegen 15.39 Uhr befand sich die Frau im Aldi-Discounter „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen. Dort nutzten die Diebe einen unbeobachteten Moment aus, um das Portmonee (rote Ledergeldbörse) aus einer Tasche zu klauen, die sich im Einkaufswagen befand.

Der Stehlwert wird in dem Fall mit 200 Euro angegeben, darunter Bargeld, Personalausweis, Führerschein sowie EC-/Bankkarten. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

