Blum folgt auf Brunner – Polizeidirektion Fulda in guten Händen

Fulda (ots) – Seit Monaten leitet Hans-Dieter Blum die Geschicke der Polizeidirektion Fulda. Nun wurde der Polizeidirektor am Dienstag (07.03.) offiziell ins Amt eingeführt. Polizeipräsident Michael Tegethoff fand wertschätzende Worte: „Hans-Dieter Blum ist ein Glücksgriff für unser Präsidium. Die Polizeidirektion Fulda ist bei ihm in guten Händen.“

Im Landkreis Fulda sei man für mehr als 220.000 Einwohner verantwortlich. Genau aus diesem Grund habe man schnellstmöglich nach einem Nachfolger gesucht, als die damalige Direktionsleiterin, Polizeidirektorin Jasmin Brunner, im November 2021 nach Wiesbaden zur Bereitschaftspolizei abgeordnet wurde. Der 46-Jährigen ist der Weggang nicht leicht gefallen: „Ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt.“ Tegethoff dankte der Polizeidirektorin für ihre geleistete Arbeit: „Jasmin Brunner hat in einer besonderen Zeit, als Corona uns vor neue Herausforderungen gestellt hat, Verantwortung übernommen.“ Die 46-Jährige habe stets an der Spitze gestanden, sich intensiv eingebracht, Projekte vorangetrieben und Engagement gezeigt. „Und dafür will ich heute noch einmal danke sagen.“

Tegethoff übergab im Anschluss dem neuen Direktionsleiter offiziell das Zepter: „Hans-Dieter Blum ist ein erfahrener Polizist, der alles mitbringt, was man braucht.“ Der Polizeipräsident habe ihn als offenen, akribischen, kommunikativen Teamplayer kennengelernt, der für die Menschen und Kolleginnen und Kollegen ein Vorbild ist. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Hans-Dieter Blum hat sich inzwischen seit 16 Monaten als Fuldas Direktionsleiter behauptet. „Es ist mir eine Ehre und Freude die Leitung zu übernehmen.“ Als Osthesse sei er polizeilich für den Bereich zuständig, in dem seine Familie, Freunde und Bekannten leben. „Wir sind der Garant für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dies mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten ist mein täglicher Anspruch.“ Die offizielle Amtseinführung nutzte der 47-Jährige zudem, um sich noch einmal bei seinem gesamten Team für die hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken.

Über Hans-Dieter Blum:

Für Hans-Dieter Blum fing 1997 alles an. Der gelernte Feinmechaniker begann seine Laufbahn als Polizeipraktikant bei der Bereitschaftspolizei in Kassel, ehe er ein Jahr später sein duales Studium startete. „Der Beruf ist für mich zur Berufung geworden. Das war eine Entscheidung, die ich bis zum heutigen Tage nicht bereut habe.“ Nach seinem Studium wechselte Blum als Einsatzbeamter zur Bereitschaftspolizei und im Anschluss zur Polizeistation Hanau II, wo er einige Jahre im Streifendienst und als Sachbearbeiter im Ermittlungsdienst tätig war. In der Polizeidirektion Main-Kinzig wirkte er ab 2007 in der Führungsgruppe mit. Zwei Jahre später war der heute 47-Jährige Leiter des Vorbereitungsstabes Hessentag. Es folgten weitere Verwendungen in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei der Polizeistation Maintal, der Polizeistation Hanau I und der Polizeidirektion Main-Kinzig. „In all den Jahren wurde mir immer mehr bewusst, was für ein spannender und abwechslungsreicher Beruf das ist.“

Zum Jahresende 2011 ging es für Blum im Zuge seiner Qualifikationsverwendung erstmals in seine Heimat Osthessen, wo er im Abteilungsstab der Abteilung E mitwirkte, bevor er 2014 erfolgreich sein Studium zum höheren Dienst beendete. Ab diesem Zeitpunkt war der dreifache Familienvater Leiter des Abteilungsstabs sowie stellvertretender Leiter der III. Bereitschaftspolizeiabteilung. Zwei Jahre später ging es für Blum zurück nach Osthessen, wo er im Vogelsberg zunächst die RKI und ab 2020 die Polizeidirektion in leitender Funktion übernahm. Seit November 2021 hatte der Polizeidirektor bislang die kommissarische Leitung der Polizeidirektion Fulda inne.

5-stelliger Geldbetrag von Trickbetrügern erbeutet

Fulda (ots) – Immer wieder treiben Trickbetrüger mit sogenannten Schockanrufen auch in Osthessen ihr Unwesen. Die Täter geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Manchmal meldet sich aber auch ein vermeintlicher Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter am Telefon. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

So erging es am Donnerstag (09.03.) auch einer Rentnerin aus Fulda. Am Telefon meldete sich zunächst eine Person, die sich als Tochter der Fuldaerin ausgab. Sie gab an, einen schweren Autounfall verursacht zu haben, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei und leitete das Gespräch an eine angebliche Rechtsanwältin weiter. Der Tochter drohe Untersuchungshaft, welche nur durch Zahlung einer 5-stelligen Kaution aufgehoben werden könne.

Die Seniorin glaubte den Angaben der Schwindler und übergab im Eingangsbereich des Fuldaer Amtsgerichts Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags an eine ihr unbekannte Frau, die sie folgendermaßen beschreibt:

weiblich, circa 65 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jacke, schwarzer Hose und einer beigen Wollmütze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei nochmals eindringlich: Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achten Sie dabei darauf, dass sie das Telefonat mit den potentiellen Betrügern zuvor beendet haben und ein Freizeichen hören können, bevor Sie neu wählen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Wichtig für Sie zu wissen ist: Die Polizei und auch alle anderen Personen der Justiz rufen niemals bei Ihnen an und fordern die Übergabe von Geld oder Wertsachen. Da betrügerische Anrufe mitunter allerdings durchaus echt wirken und den Angerufenen in eine besondere Lage – die Sorge um eine nahestehende Person – versetzen können, scheuen Sie sich nicht, sich bei fragwürdigen Anrufen umgehend an die Polizei zu wenden.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Falsches Gewinnversprechen

Neuhof (ots) – Eine unbekannte Person kontaktierte am Montag (06.03.) eine 34-Jährige aus der Gemeinde Neuhof über Social Media. Sie teilte der Frau mit, dass sie todkrank sei und der 34-Jährigen 350.000 Euro schenken wolle. Dafür solle die Geschädigte im Vorfeld verschiedene Gebühren bezahlen.

Die Frau glaubte den Angaben und überwies eine vierstellige Summe. Als sie den Betrug schließlich bemerkte, informierte sie umgehend die Polizei.

Verkehrsunfall

Alheim-Sterkelshausen – (ots) – Am Donnerstag (09.03.), gegen 13.45 Uhr, bog ein Audi-Fahrer aus Herten (Nordrhein-Westfalen) von der Dorfstraße kommend nach links in die Baumbacher Straße in Richtung Ortsausgang ein. Eine Fahrerin aus Bebra fuhr zeitgleich mit einem Schulbus die Baumbacher Straße Richtung Ortsausgang. Der Audi-Fahrer wollte zwischen dem Schulbus und einem parkenden VW-Caddy aus Alheim fahren.

Die Fahrzeugführerin des Schulbusses hielt nun aufgrund des Fahrmanövers an, womit der Pkw-Fahrer nicht rechnete und weiter fuhr. Dabei touchierte er den Schulbus am Heck und prallte dann gegen den VW-Caddy. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Unfallflucht in Hünfeld – Zeugen gesucht

Hünfeld (ots) – Am Donnerstag (09.03.) kam es zwischen 09 Uhr und 11.45 Uhr in Hünfeld in der Josefstraße, beim dortigen Einkaufszentrum, zu einer Unfallflucht, wobei die Beifahrertür eines geparkten Pkw VW Golf durch den flüchtigen Unfallverursacher beschädigt wurde.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580, jede andere Polizeistation oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots) – Philippsthal – Unbekannte stahlen in er Nacht auf Donnerstag (09.03.) in der Vachaer Straße beide amtlichen Kennzeichen HEF-YA 366 von einem Audi A4. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

