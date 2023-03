Karlsruhe – Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Karlsruhe (ots) – Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa

10.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag

auf der Neureuter Straße in Karlsruhe. Nach derzeitigem Stand fuhr ein

84-jähriger Fahrer eines Seat von einem Supermarkparkplatz auf die Neureuter

Straße. Hierbei übersah sie offenbar den Wagen eines 70-Jährigen, die aus

Richtung Rheinstraße kam. Bei der Kollision beider Fahrzeuge erlitten die beiden

Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Seat Verletzungen und kamen mit

Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. Der 84-jährige mutmaßliche

Unfallverursacher konnte das Fahrzeug nicht selbständig verlassen und wurde von

der Feuerwehr befreit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Neureuter Straße

in Fahrtrichtung Mannheim zeitweise gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden

abgeschleppt.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Hagsfeld

Karlsruhe (ots) – Zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag brachen

Unbekannte in eine Wohnung in Karlsruhe-Hagsfeld ein. Die bislang unbekannten

Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der in der Gondelsheimer Straße

gelegenen Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten die

Einbrecher mit Elektronikartikeln und Zubehör von bislang unbekanntem Wert.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort.

Zeugenhinwiese nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555

entgegen.