Mannheim: Nach Fahrbahnblockade Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Nach der Blockade der Fressgasse am Donnerstagmorgen durch

Demonstranten sucht das Polizeipräsidium Mannheim nach Zeugen.

Die Ermittler suchen nach Personen, die Aufgrund der Blockadeaktion und den

dadurch entstandenen Rückstau einen Nachteil oder gar Schädigung durch

zeitlichen Verzug erlitten. Betroffene werden gebeten, sich unter Tel.: 0621

174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden.

Mannheim-Luzenberg: Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich der

Sandhofer Straße / Diffenestraße am Mittwochabend, sucht das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt nach Zeugen. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin und ein

74-jähriger VW-Fahrer kollidierten gegen 18.20 frontal miteinander, wobei diese

glücklicherweise nicht verletzt wurden. Allerdings entstand an den Fahrzeugen

ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Der

Unfallhergang an der Ampel-geregelten Kreuzung ist bislang unklar, da beide

Beteiligten angaben bei „grün“ gefahren zu sein. Zeugen, die das Unfallgeschehen

beobachteten, werden deshalb gebeten, sich unter Tel.: 0621 33010 an die Beamten

zu wenden.

Mannheim: An der Straßenbahnhaltestelle beleidigt und körperlich angegangen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag gegen 15:45 Uhr ging ein Mann an der

Straßenbahnhaltestelle in der Hochuferstraße mit erhobener Faust auf eine

50-jährige Dame los. Diese konnte einem Schlag ausweichen und wurde

glücklicherweise nicht verletzt. In der Folge wurde sie durch den 45-jährigen

Täter mit Worten der Gossensprache beleidigt.

Die alarmierte Polizei konnte den Mann vor Ort feststellen und einer Kontrolle

unterziehen. Gegen ihn wird u.a. wegen versuchter Körperverletzung und

Beleidigung ermittelt.

Im Rahmen der Ermittlungen erhielt die Polizei den Hinweis, dass der Täter zuvor

einen Jugendlichen in der Straßenbahn angespuckt haben soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Vorfälle geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu

melden.

Mannheim-Oststadt: Lagerraum von Schule durch Brand beschädigt

Mannheim (ots) – Auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in der Wespinstraße kam

es gestern zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auslöser war eine

Rauchentwicklung aus dem Innern einer als Lagerraum genutzten Garage. Durch

einen Lüftungsschlitz des Baus sollen demnach brennende Materialen vorsätzlich

in das Innere geworfen worden sein. Auf der Rückseite der Garage wurden

Überreste eines kleinen Feuers festgestellt. Der Brand, den um 12.30 Uhr

festgestellt wurde, wurde schnell von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde

niemand. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt hat die Ermittlung wegen Brandstiftung gegen Unbekannt

aufgenommen.

Mannheim-Innenstadt: Trickdieb entwendet Geldbörse

Mannheim (ots) – Unter dem Vorwand hochwertige Kopfhörer zu verkaufen sprach ein

bislang Unbekannter einen 19-Jährigen bei N6 gegen 20.45 Uhr auf offener Straße

an. In ein Gespräch verwickelt bemerkte der junge Mann nicht, wie der unbekannte

Täter ihm seinen Geldbeutel aus Jackentasche zog und anschließend seinen Weg

samt Beute fortsetzte. Als der 19-Jährige den Verlust seiner Geldbörse bemerkte,

musste er zudem feststellen, dass seine Bankkarte bereits vom Täter für mehrere

Abbuchungen verwendet wurde. Dabei entstand ein Schaden von knapp 100 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, sprach deutsch

aber mit osteuropäischem Dialekt, trug eine dunkle Wintermütze, eine dunkle

Jacke und blaue Jeans.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nimmt unter Tel.: 0621 174-3310 Hinweise

entgegen.