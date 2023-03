Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte treiben Unwesen auf Friedhof

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 22.30 Uhr am gestrigen

Mittwochabend wurde ein Zeuge auf drei Jugendliche aufmerksam, die sich mit

Taschenlampen auf einem Friedhof in der Goethestraße aufhielten. Nach mehreren

lauten Geräuschen seien diese dann geflüchtet. Die alarmierten Polizeibeamten

stellten vor Ort fest, dass die flüchtigen Unbekannten mehrere Grablichter

mutwillig zerstörten und einen Holzpfahl umstießen. Der Sachschaden ist bislang

nicht bekannt. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: männlich, ca.

20 Jahre alt, dunkel gekleidet. Einer der Drei hatte zwei Taschen bei sich,

einer trug ein helles Oberteil. Hinweise werden unter Tel.: 06203 93050 beim

Polizeirevier Ladenburg entgegengenommen.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckereifiliale

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeitungsausträger wurde in der Nacht

von Mittwoch auf Donnerstag auf eine offenbar eingeschlagene Glasscheibe einer

Bäckereifiliale in der Hauptstraße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der

oder die Täter waren bereits, nachdem diese den Innenraum durchsucht hatten, vom

Tatort geflüchtet. Ob hieraus Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch

ungeklärt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 1 Uhr bis 3 Uhr

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 zu

melden.