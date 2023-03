Polizeieinsatz in der Kaiser-Wilhelm-Straße

Ludwigshafen (ots) – Ein 45-Jähriger meldete der Polizei am Mittwoch 08.03.2023 gegen 23:40 Uhr, dass er mit einem Messer verletzt worden sei und sich noch weitere Personen vor der Wohnung befänden, die ihn bedrohten. Die Wohnung in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde umgehend von mehreren Streifen angefahren.

Vor Ort wurde der 45-Jährige angetroffen. Es stellte sich heraus, dass es zwischen ihm und einem 36-Jährigen zu einem Handgemenge gekommen war in dessen Verlauf er leicht verletzt wurde. Ursächlich für die Auseinandersetzung dürften Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

In Imbiss eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am 08.03.2023, gegen 04:30 Uhr, gelang es einem Unbekannten in eine Imbissbude in der Industriestraße einzudringen. Der Mann entwendete eine Musikbox sowie Getränke. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Da für den Imbiss eine Videoaufzeichnung vorliegt, kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Schlanker und großer Mann mit weißem Bart. Er trug zur Tatzeit einen lilafarbenen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und auffallend gelbe Sportschuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Sie haben etwas beobachtet oder können Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Wohnung eingedrungen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannten Tätern gelang es am 08.03.2023 gegen 18 Uhr, sich Zutritt zu einer Wohnung in der Fröbelstraße zu verschaffen. Sie durchsuchten die Zimmer und konnten neben Bargeld auch ein Handy sowie Kleidung stehlen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Fröbelstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrolle des ÖPNV von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 08.03.2023, fand von 15-18:30 Uhr eine gemeinsame Kontrolle der rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) zusammen mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 statt. Kontrolliert wurde vor allem im Bereich der Haltestelle Rathaus. Insgesamt wurden rund 5.500 Fahrgäste bei den gemeinsamen Kontrollen überprüft.

Hierbei konnten 357 Personen festgestellt werden, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. Bei 116 Personen unterstützte die Polizei die Kontrollen. Bei einer Kontrolle fanden die Polizeikräfte bei einem 23-Jährigen eine geringe Menge Marihuana.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann vor der Kontrolle etwas in einen Mülleimer warf. Hier konnten die Beamten weitere 6 Gramm Marihuana sicherstellen. Weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv sollen auch zukünftig stattfinden.

Wieder Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 07.03.2023, 18 Uhr und dem 08.03.2023, 12 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu mehreren Parzellen einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Ob ein Zusammenhang mit Einbrüchen in anderen Kleingartenanlagen besteht, wird Teil der Ermittlungen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise. Sie haben etwas beobachtet? Rufen Sie uns an unter 0621 963-2222 oder schreiben Sie eine E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Wir empfehlen:

Machen Sie es Einbrechern schwer: Verschließen Sie Ihre Gartentür oder Ihr Gartenhaus mit hochwertigen Schlössern.

Lagern Sie Gegenstände und Werkzeuge immer an einem verschlossenen Platz. Einbrecher könnten diese sonst als Einbruchhilfe nutzen.

Deponieren Sie keine Schlüssel in der Nähe Ihrer Gartenhäuser. Einbrecher haben ein besonderes Augenmerk auf mögliche Verstecke.

Licht schreckt Einbrecher ab. Installieren Sie nach Möglichkeit entsprechende Bewegungsmelder.

Brand in Mehrparteienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 09.03.2023 gegen 01 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße.

Da der Brand schnell gelöscht werden konnte, kam es zu keinen größeren Schäden. Die Höhe des Sachschadens durch Rußantragungen wird derzeit ermittelt. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Meldung der Feuerwehr Ludwigshafen

(ots)-(JD) – Am Donnerstag 09.03.2023 um 01:52 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Kaiser-Wilhelm-Straße nach Ludwigshafen Mitte gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Zimmerbrand im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses vor.

Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und beim Verlassen die Treppenraumfenster geöffnet sowie Strom und Gaszufuhr abgestellt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche der betroffenen Wohnung und führten Lüftungsmaßnahmen durch. Der Bewohner der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Kranenhaus transportiert. Alle weiteren Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehren waren gegen 3:00 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Die Feuerwehr möchte sich sich bei den Hausbewohnern bedanken. Durch das vorbildliche und kooperative Verhalten (eigenständiges und frühzeitiges Verlassen des Gebäudes, Öffnen der Treppenraumfenster, Abstellen von Gas und Strom) wurden die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr erheblich erleichtert und der Brandschaden gering gehalten.

Unfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Brunckstraße/Friesenheimer Straße kam es am 08.03.2023, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 66-jährigen Autofahrer und einem 39-jährigen Fahrradfahrer.

Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto sowie am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 €.

Verkehrsgefährdung in der Brunckstraße – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Eine 28-Jährige meldete am 08.03.2023, dass eine bislang unbekannte Autofahrerin sie soeben genötigt habe. Sie sei die Brunckstraße in Richtung B9 gefahren, als es auf Grund des gefährdenden Fahrverhaltens der Unbekannten beinahe zu einem Unfall gekommen wäre.

Die unbekannte Fahrerin beschrieb die 28-Jährige als etwa 20-30 Jahre alt und blond. Sie habe eine graue Mütze getragen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Betrüger haben bei 78-Jährigem keine Chance

Ludwigshafen (ots) – Am 08.03.2023, gegen 14:45 Uhr, wurde ein 78-Jähriger aus Ludwigshafen-Hemshof von Betrügern angerufen. Zunächst gab sich ein Mann als der Schwiegersohn des Seniors aus und behauptete, er haben einen Unfall verursacht bei dem eine andere Person tödlich verunglückt sei.

Danach meldete sich eine Frau am Telefon, die sich als Polizistin ausgab. Sie behauptete, der Schwiegersohn müsse nun ins Gefängnis, sofern der 78-Jähirge ihn nicht auslöse. Der Senior ließ sich darauf nicht ein und legte auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

SMS-Betrugsversuch

Ludwigshafen (ots) – Vorbildlich reagierten eine 75-Jährige aus Ludwigshafen-Oggersheim und ein 68-Jähriger aus Ludwigshafen-Oggersheim, als sie am 08.03.2023 eine Betrugs-SMS erhielten. Bei Beiden gaben sich die Täter als deren Kinder aus und behaupteten, sie hätten eine neue Nummer.

Davon ließen sich weder die 75-Jährige noch der 68-Jährige täuschen. Sie gingen nicht darauf ein und informierten die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.