Schwer verletzte 82-jährige Frau

Weinsheim, Kreuznacher Straße (ots) – Am 08.03.2023 gegen 15:15 Uhr ereignete sich in der Kreuznacher Straße von Weinsheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 64-jähriger Renault Fahrer wollte von dem Parkplatz einer ansässigen Bankfiliale rückwärts ausparken. Die Parkbuchten sind vor Ort in Queraufstellung angeordnet. Zwischen den Parkbuchten und der Fahrbahn verläuft ein Gehweg.

Beim Ausparken übersah der 64-Jährige eine auf dem Gehweg befindliche 82-jährige Fußgängerin. Im Folgenden stieß er mit der Dame zusammen, wodurch diese zu Boden geschleudert wurde und sich eine Kopfplatzwunde zuzog.

Der Fahrer bemerkte den Zusammenstoß augenblicklich und fuhr sein Fahrzeug sofort wieder nach vorne, wodurch die Fußgängerin auch nicht überrollt wurde. Die 82-jährige Geschädigte wurde zeitnah erstversorgt und in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Von dort wurde sie letztendlich aufgrund ihrer Verletzungen nach Mainz verlegt.

Die 82-jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Hirnblutung, mehrere Brüche und Schürfwunden. Ihr Zustand ist glücklicherweise stabil.

Der 64-Jährige zeigte keine Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Schaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671-88110 zu melden.

Vermisster 82-jähriger Mann tot aufgefunden

Mandel/Gemarkung Traisen (ots) – Seit Samstag 13.11.2022, wurde ein 82-jähriger Mann aus Mandel vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste wurde durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Freitag 03.03.2023, tot in der Gemarkung Traisen aufgefunden.

Die anschließenden Ermittlungen und die am heutigen Tag durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung ergaben, dass der 82 jährige Opfer eines Unglücksfalls geworden ist. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.