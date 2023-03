Frankfurt-Praunheim: Hilfsbereite Seniorin wird bestohlen

Frankfurt (ots) – (di) Ihre Hilfsbereitschaft wurde einer 87-Jährigen Seniorin

am Mittwoch, den 08. März 2023 zum Verhängnis. Sie wurde in ihrer Wohnung Opfer

eines dreisten Trickdiebes. Der Täter stahl Bargeld und konnte unerkannt

entkommen.

Gegen 13:00 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der Seniorin. Sie glaubte

dem Anliegen, dass er Zettel und Stift benötige, um bei einem vermeintlich

abwesenden Nachbarn eine Notiz zu hinterlassen. Als die 87-Jährige dann

bemerkte, dass sich der Täter Zutritt zur Wohnung verschafft hatte und in einem

unbeobachteten Augenblick in ihrem Schlafzimmer nach Wertsachen suchte, schrie

Sie ihn lautstark an. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Er hatte vorher jedoch

bereits die Geldbörse und einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro an sich

genommen.

Der Täter ist ca. 50 – 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von normaler Statur. Er

trug eine weiße Schiebermütze und eine mittelbraune Jacke. Mund und Nase waren

mit einer weißen FFP2-Maske bedeckt. Er hatte eine blau/ graue Plastiktüre mit

weißem Rand bei sich.

Der Fall zeigt: Bleiben Sie wachsam, wenn jemand unter einem Vorwand versucht,

in ihre Wohnung zu gelangen. Lassen sie keine Unbekannten in ihr Haus.

Unser Tipp:

Sollte ein Unbekannter etwas von ihnen wollen, kann er auch

problemlos vor ihrer geschlossenen Wohnungstür auf ihre Rückkehr warten.

Hinweise zu Täter oder Tat nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (14.

Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755-11400 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl im ICE – 10.000 Euro Schaden

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagabend wurde ein 64-jähriger

US-amerikanischer Mann in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main

vermeintlich Opfer eines Diebes.

Der Mann gab gegenüber den Beamten der Bundespolizei an, dass ihm seine

Reisetasche, in welcher sich 6.000 Dollar in bar, Kopfhörer, personenbezogene

Dokumente, seine Geldbörse mit Kreditkarten sowie seinem Mac Book Pro, I Pad 3

und Kindle befand, entwendet worden sei.

Angaben zum Tathergang oder zu einem möglichen Täter konnte der 64-Jährige nicht

tätigen. Er bezifferte den entwendeten Gesamtwert auf rund 10.000,- Euro.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, setzte der Mann

seine Reise fort.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Taschen- und Gepäckdieben

sowie deren Tricks. Weitere Informationen erhalten Sie unter

https://stop-pickpockets.eu/StopPickpockets/DE/Home/_node.html

Angriff auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

Frankfurt am Main; Idstein/Ts.; Limburg a.d. Lahn (ots) – Mitarbeiter der

Deutschen Bahn AG erfuhren am Dienstagabend schmerzlich, dass nicht jede

Hilfestellung auch wertgeschätzt wird.

In einer Regionalbahn von Frankfurt am Main nach Limburg stellten die

Mitarbeiterin und der Mitarbeiter einen 36-jährigen Mann fest, der

orientierungslos durch den Zug lief und sprachen ihn an.

Der Mann schlug dem Mitarbeiter daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht

und versetzte ihm einen Kopfstoß. Der eingreifenden Mitarbeiterin zog der

36-Jährige an den Haaren und spuckte ihr auf den Kopf. Anschließend ließ der

Mann von den beiden ab und lief weiter durch den Zug.

Die Mitarbeiter wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Durch Beamte der Bundespolizei wurde der 36-jährige Mann beim Halt des Zuges am

Bahnhof Idstein festgestellt und festgenommen. Gegen den bereits

polizeibekannten Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen und

die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG konnten ihren Dienst fortsetzen.

1,93 Promille – aggressiver Fluggast verletzt Bundespolizisten

Bundespolizei

Nachdem ihn der Flugkapitän aufgrund seines aggressiven Verhaltens vom Flug nach Istanbul ausgeschlossen hatte, verletzte ein 29-jähriger Jordanier am 8. März einen Bundespolizisten, als Beamte ihn gegen seinen Widerstand aus dem Flugzeug herausholen mussten.

Zuvor hatte der Mann an Bord geraucht und sich der Flugzeugbesatzung gegenüber aggressiv verhalten. Als die Beamten ihn über die Fluggasttreppe ins Dienstfahrzeug bringen wollten, leistete er so heftigen Widerstand, dass sich ein Polizeibeamter eine Bänderverletzung am Knöchel zuzog und zunächst nicht mehr dienstfähig ist. Mit Handschellen gefesselt musste der Beschuldigte, der sich bei der Widerstandshandlung eine Schnittwunde an der Handfläche zuzog, auf die Wache gebracht werden. Während des gesamten Einsatzes betitelte er die Polizeibeamten unter anderem als „Hurensöhne“, „Hunde“ und „Arschlöcher“. Zudem drohte er ihnen, sie „zu Hause zu besuchen“ und „den ganzen Laden in die Luft zu sprengen“. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. In der Vergangenheit war der 29-Jährige bereits mit Raub-, Diebstahls- und Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, der einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Teurer Flug auf die Malediven: 34-Jähriger mit drei Haftbefehlen gesucht

Bundespolizei

3.389 Euro musste am 8. März ein 34-Jähriger zahlen, um seinen Flug auf die Malediven antreten zu können. Bundespolizisten nahmen den Deutschen am Flughafen Frankfurt zunächst bei der Ausreisekontrolle fest. Wegen unbezahlter Bußgeldbescheide aus dem Jahr 2021 über jeweils 125 und 150 Euro ließ die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit zwei Haftbefehlen nach ihm suchen. Einschließlich der daraus resultierenden Kosten zahlte der Gesuchte 317,50 Euro und ersparte sich so die drohende 13-tägige Erzwingungshaft.

In einem anderen Fall war der Mann bereits 2018 wegen versuchter Strafvereitelung vom Amtsgericht Erlangen zu einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 78 Euro verurteilt worden. Aus dieser Geldstrafe waren einschließlich der Verfahrenskosten noch insgesamt 3071,50 Euro offen, sodass dem Mann in diesem Fall eine 37-tägige Ersatzfreiheitsstrafe drohte.

Nachdem er auch diesen Betrag bei der Bundespolizei beglichen hatte, durfte der Mann schließlich seinen Flug antreten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

März 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

März 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

März 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

März 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Dornbusch: Anruf eines „falschen Polizeibeamten“

Frankfurt (ots) – (dr) Eine 81-jährige Frau erhielt am gestrigen Mittwoch, den 08. März 2023, einen Anruf von einem sogenannten „falschen Polizeibeamten“. Mit

dieser Masche erbeuteten der Unbekannte bzw. sein Komplize später ihren Schmuck im Wert von circa 9.000 Euro.

Zunächst klingelte gegen 11:00 Uhr das Telefon der 81-Jährigen, die sich zu

diesem Zeitpunkt zu Hause befand. Ein Mann gab sich ihr gegenüber als Polizist

aus und verwickelte sie in ein etwa zweistündiges Gespräch. In diesem behauptete

er, dass bei festgenommenen Personen ein schriftlicher Hinweis auf die Wohnung

der Seniorin gefunden worden sei. Nach dem der Unbekannte offenbar das Vertrauen

der Seniorin erlangt hatte, gelang es ihm in der Folge Informationen zu ihren

vorhandenen Wertgegenständen zu erfragen. Auf Anweisung des vermeintlichen

Polizisten packte die Frau ihren Schmuck in eine Stofftasche, die sie vor ihrer

Hauseingangstür in der Bertramstraße deponierte. Dabei fiel ihr auf der

gegenüberliegenden Straßenseite noch ein Mann auf.

Als der 81-Jährigen nach einiger Zeit Zweifel kamen, war die Tasche mit dem

Schmuck (mehrere Gold- /Silberringe, Perlenohrringe, Perlenarmband, Perlenkette,

Goldketten und eine Goldmünze) jedoch weg und der Verdächtige vor dem Haus

bereits verschwunden. Dieser soll auffallend groß und dunkel gekleidet gewesen

sein.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 12. Revier unter

der Rufnummer 069 / 755 – 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Hausen: Raub in Wohnung – Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei unbekannte Männer überfielen am Mittwochabend (08.

März 2023) eine 78-jährige Frau in ihrer Wohnung. Die Kriminalpolizei sucht nun

nach Zeugen.

Die Geschädigte befand sich gegen 19:10 Uhr im Wohnzimmer ihrer Wohnung und saß

auf dem Sofa, als plötzlich ein fremder Mann hinter ihr gestanden und Geld von

ihr gefordert haben soll. Zudem verlangte der Eindringling von ihr, sich

hinzuknien und legte ihr dann eine Decke über den Kopf. Währenddessen kam

offenbar ein zweiter Mann hinzu und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen.

Anschließend verließ das Täter-Duo wieder das Haus. Die Geschädigte verständigte

den Hausnotruf. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die unbekannten Räuber erbeuteten nach derzeitigem Stand ein Mobiltelefon der

Marke Huawei. Ein Anwohner konnte noch sehen, wie zwei Männer zur Tatzeit das in

der Hausener Obergasse befindliche Mehrfamilienhaus verließen und in Richtung

Niddapark verschwanden.

Einer der Täter soll circa 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 m groß sein. Er habe

schwarze Kleidung getragen und sei dunkel maskiert gewesen. Über seinen

Komplizen ist sonst nichts bekannt. Beide Männer sollen sich untereinander

mutmaßlich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben. Einer der Täter

habe mit der Geschädigten akzentfrei Deutsch gesprochen.

Zeugen, welche Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder den unbekannten Tätern

machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter

der Rufnummer 069 / 755 – 53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Bockenheim: Einbruch in Wohnung

Frankfurt (ots) – (dr) Zu einem hohen Sachschaden kam es am Mittwochabend (08.

März 2023) in Bockenheim, als Unbekannte in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses einbrachen und Wertsachen von rund 100.000 Euro entwendeten.

Der 75-jährige Geschädigte verließ gegen 18:00 Uhr seine Wohnung in der

Frauenlobstraße. Als er gegen 21:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch.

Seine Wohnung wurde durchsucht. Die Balkontür, an welcher das Glas beschädigt

war, stand offen. Die Wertsachen, darunter eine hochpreisige Rolex-Armbanduhr

sowie Schmuck, Bargeld und Goldbaren, waren weg. Von den unbekannten Tätern

fehlt bislang jede Spur.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755-11300 zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Flucht endet in Gaststätte – Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Zivilfahndern des 1. Polizeireviers gelang gestern (08.

März 2023) die Festnahme eines 29-jährigen Taschendiebes im

Allerheiligenviertel. Der Täter muss sich neben einem aktuellen Diebstahl noch

wegen weiterer Delikte verantworten. Er wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert.

Vorangegangen war gegen 11:50 Uhr ein Taschendiebstahl vor einem

Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Täter stahl einer

55-Jährigen das Mobiltelefon und flüchtete zu Fuß in Richtung

Allerheiligenstraße. Die Zivilfahnder konnten die Flucht jedoch anhand der

Aufzeichnungen der Videoschutzanlage in der Allerheiligenstraße nachvollziehen.

Sie lokalisierten den Täter anhand der guten Personenbeschreibung in einer

dortigen Gaststätte und nahmen ihn kurze Zeit später dort fest. Das Handy der

Geschädigten war nicht mehr auffindbar, jedoch stellten die Beamten weitere

beweiserhebliche Gegenstände bei dem Täter sicher. Neben einem weiteren Handy,

das ebenfalls aus einem Diebstahl stammte, beschlagnahmten die Beamten noch eine

geringe Menge Haschisch. Zudem wurde festgestellt, dass sich der 29-jährige

unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und von der zuständigen Ausländerbehörde zur

Abschiebung gesucht wird.

Die Einlieferung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums war die Folge. Der

Taschendieb soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.