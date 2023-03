Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Alkoholisiert geflüchtet

Nidda: Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht vom Mittwochabend geklärt werden konnte. Der Mann beobachtete gegen 21.10 Uhr in Ober-Lais einen roten Kleinwagen, der an der Einmündung der Michelnauer Straße zur Landstraße 3185 außer Kontrolle geriet. Bei dem Versuch links in die Landstraße einzubiegen, fuhr der PKW geradeaus über die Kreuzung, überfuhr ein Verkehrsschild und landete im Straßengraben. Die Fahrerin verließ das Fahrzeug und machte sich zu Fuß auf und davon. Ihren Ford ließ sie mit einem Schaden in Frontbereich von knapp 2000 Euro zurück. Die alarmierte Polizei konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung musste sie die Gesetzeshüter zur Dienststelle begleiten und Blut abgeben. Ihren Führerschein stellten die Polizisten vorläufig sicher. Die 62-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt verantworten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Kein Tag ohne Betrugsversuche…

Bad Nauheim/Friedberg: Es vergeht kein Tag, ohne betrügerische Aktivitäten. Das gilt auch in der Wetterau. Da die Täter ihr Vorgehen immer wieder anpassen und evaluieren, oft über Telefon oder vom PC aus, bisweilen sogar aus dem Ausland agieren, sind Ermittlungserfolge nur in seltenen Fällen zu erzielen. Das Verhindern von Betrugsdelikten ist daher ein großes Ziel der Polizei. Sie informiert über die Vorgehensweise der Täter, sensibilisiert Bürgerinnen und Bürger und mahnt zur Vorsicht, damit niemand den Gangstern auf den Leim geht. Auch in den letzten Tagen versuchten Betrüger wieder Menschen übers Ohr zu hauen und Bargeld oder Wertgegenstände zu ergaunern. In Bad Nauheim klingelte am Mittwoch (8.3.) ein angeblicher Mitarbeiter der Telekom an einer Haustür in der Kurstraße. Angeblich solle eine Umstellung des Routers auf Glasfaser erfolgen. Man wurde skeptisch, denn dort gibt es gar kein Glasfaser. Die Bewohner öffneten dem schwarzhaarigen Mann mit grauer Jacke, schwarzer Hose und weißen Sneakern mit schwarzer Sohle daher auch nicht die Tür. Eine Rückfrage bei der Telekom ergab, dass man von dort keinen Mitarbeiter geschickt hatte. Ebenfalls am Mittwoch meldete sich ein Mann, der am Wochenende betrogen wurde. Auf seinem PC ging am Freitag (3.3.) oder Samstag (4.3.) eine Meldung ein, dass dieser gehackt und nun gesperrt sei. Er solle eine Nummer von Microsoft kontaktieren, um Hilfe zu erhalten. Das tat der Mann aus Ockstadt und gewährte dem angeblichen Mitarbeiter der IT Fernzugriff auf seinen Rechner. Während der Ockstädter die Problemlösung erwartete, tätigte der Betrüger im Hintergrund verschiedene Buchungen über insgesamt fast 5000 Euro. Der Schwindel flog noch rechtzeitig auf. Der Ockstädter zog den Rechner vom Netz und ließ seine Konten sperren. Das auf ausländische Konten angewiesene Geld konnte so zurückgebucht werden. Diese beiden Fälle stehen beispielhaft für weitere, die sich ereigneten. Informationen, wie man sich vor Betrügern schützen kann und welche Taktiken die Gauner an den Tag legen findet man unter www.polizei-beratung.de unter der Rubrik Themen & Tipps.

Auto beschädigt

Bad Nauheim: Eine eingeschlagene Frontscheibe und Kratzer auf der Motorhaube ihres Autos fand eine Frau am Mittwoch (8.3.) gegen 12.50 Uhr im Parkhaus „Am Gradierwerk“ vor. Nachdem sie den Opel Adam dort morgens gegen 7.45 Uhr parkte, beschädigte offenbar ein Vandale den Kleinwagen mutwillig. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Holzdiebstahl

Ranstadt: Hohe Energiepreise oder der Schneefall…über die Motive eines Holzdiebes kann man bislang nur spekulieren. Eine Rechtfertigung für das Handeln sind sie allerdings nicht. Einen Meter Holz entwendete ein Dieb von einem Grundstück in der Vogelsbergstraße. Zwischen Dienstag (7.3.) gegen 15 Uhr und Mittwoch (8.3.) gegen 11.30 Uhr transportierte der bislang Unbekannte das Brennmaterial von seinem Lagerplatz neben der Garage ab. Das Holz hat einen Wert von ca. 250 Euro. Hinweise auf den Dieb oder verdächtige Fahrzeuge mit denen die Beute abtransportiert wurde nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.